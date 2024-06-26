В Охинском районе в субботу, 29 июня, завершается отопительный сезон

Постановление об этом подписал глава МО.

На самой северной территории Сахалина наконец-то среднесуточная температура стала стабильно выше плюс 8 градусов. До этого момента она была ниже, а значит, оснований прекращать подачу тепла не было.

Как сообщили в мэрии, подготовка к следующему сезону начнётся практически сразу. Уже 3 июля стартует опрессовка наружных систем теплоснабжения. Всем, кто подключён к центральному отоплению напоминают о необходимости до 2 июля проверить отключение своих объектов от наружных сетей теплоснабжения во избежание коммунальных аварий.

Антон СМОЛЯКОВ.