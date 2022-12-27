В Оху начали вывозить застрявших в южно-сахалинском аэропорту пассажиров

С конца прошлой недели отсутствовало воздушное сообщение областной столицы с Охой – все вылеты туда и обратно отменялись из-за погодных условий в Охе. Ситуация стала улучшаться только с понедельника, 26 декабря.

Как пояснили в авиакомпании «Аврора», с 23 по 25 декабря в Охе было усиление бокового ветра и ливневый снег, что не позволяло самолетам безопасно взлетать и садиться. Потом потребовалось время на подготовку взлетной полосы.

В обоих аэропортах скопилась масса пассажиров, посыпались обращения в социальные сети губернатора и охинского мэра Евгения Михлика. Ситуация стала разруливаться только с понедельника. Сегодня, 27 декабря, до мест назначения должны добраться пассажиры с билетами на руках за 24, 25 и 26 декабря.

В правительство области принято решение направить в аэропорт Охи спецавтомобиль, который будет расчищать и подогревать взлетно-посадочную полосу, что обеспечит качественное сцепление поверхности для самолетного шасси всех типов. Также Охинский аэропорт начнет использовать специализированные реагенты, которые позволят быстро убирать снег и будут препятствовать сильному обледенению.

Григорий РОСТОВЦЕВ.