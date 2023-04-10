В окрестностях села Стародубское в Долинском районе нашли утопленника. Вполне возможно, это пропавший 4 апреля рыболов

Тело обнаружили в субботу, 8 апреля, около мыса Рурэ, это примерно 7 км от Стародубского на север вдоль моря.

Фото: t.rbc.ru

Проверку проводит долинский следственный отдел следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

По предварительной информации, мужчина утонул. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. Причина, обстоятельства гибели, а также личность погибшего устанавливаются. После будет принято решение – возбуждать или нет уголовное дело.

Вполне возможно, что найденный человек – рыболов, пропавший 4 апреля в районе реки Найбы. Ее устье как раз находится возле мыса Рурэ. Места там труднопроходимые, накатанной дороги фактически нет. Как рассказали в долинской администрации, еще неделю назад там стоял лед, а потом начал вскрываться. Вполне возможно, что человек попал туда в тот период, когда процесс разрушения начался, но был еще не заметен. Ступил на лед, который оказался некрепким, и провалился в воду…

Поисками пропавшего занимались спасатели МЧС, но обнаружить его им не удалось. На погибшего у мыса Рурэ случайно наткнулись отдыхающие.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

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