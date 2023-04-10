В окрестностях села Стародубское в Долинском районе нашли утопленника. Вполне возможно, это пропавший 4 апреля рыболов

Тело обнаружили в субботу, 8 апреля, около мыса Рурэ, это примерно 7 км от Стародубского на север вдоль моря.

Проверку проводит долинский следственный отдел следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

По предварительной информации, мужчина утонул. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. Причина, обстоятельства гибели, а также личность погибшего устанавливаются. После будет принято решение – возбуждать или нет уголовное дело.

Вполне возможно, что найденный человек – рыболов, пропавший 4 апреля в районе реки Найбы. Ее устье как раз находится возле мыса Рурэ. Места там труднопроходимые, накатанной дороги фактически нет. Как рассказали в долинской администрации, еще неделю назад там стоял лед, а потом начал вскрываться. Вполне возможно, что человек попал туда в тот период, когда процесс разрушения начался, но был еще не заметен. Ступил на лед, который оказался некрепким, и провалился в воду…

Поисками пропавшего занимались спасатели МЧС, но обнаружить его им не удалось. На погибшего у мыса Рурэ случайно наткнулись отдыхающие.

Григорий РОСТОВЦЕВ.