В остром соперничестве. Сахалинские спортсмены демонстрируют мастерство на областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях

Лыжные дуэли

В Южно-Сахалинске прошли соревнования по лыжным гонкам на призы «Дружба». О первом дне стартов «Советский Сахалин» рассказал в предыдущем номере.

Во второй день соревнований участники преодолевали дистанции свободным стилем. Девушки 2007 – 2008 годов рождения разыграли медали на «пятерке». Виктория Илюшенко («Поронайск-Арена») смогла пополнить свою коллекцию золотой медалью. Ее подруга по команде Даяна Сухарева показала второе время. Спортсменка из Якутии Софья Золотухина замкнула тройку призеров.

У юношей 15 – 16 лет Сергей Слюсаренко (Оха) на дистанции десять километров не оставил своим соперникам ни малейшего шанса в борьбе за высшую ступеньку на пьедестале почета. Илья Федоров (Якутия) стал вторым, Илья Толстяков (Южно-Сахалинск) – третьим.

Как и в первый день соревнований, Юлия Завьялова (Оха) вновь праздновала викторию. Второй призер – подруга по команде Вероника Дробитько. Бронзовый призер – Диана Аладинская.

Юноши в этой возрастной группе боролись за медали на дистанции 15 километров. С первых километров лидерство захватил Тимур Екимов (Южно-Сахалинск). Его товарищ по команде Максим Сюрков пришел вторым. Денис Норин (Анива) показал третье время.

После дня отдыха соревнования продолжились. В заключительные два дня спортсмены разыграли медали в спринте.

Сначала на старт вышли юноши и девушки 2007 – 2008 годов рождения. Дистанцию спринта им предстояло преодолевать свободным стилем. У девушек стартовало в квалификации 35 участниц. 30 из них получали заветную путевку в четвертьфинал. Сенсаций не произошло. Не получилось и серьезной, образно выражаясь, валидольной борьбы в четвертьфиналах и полуфиналах. Четыре воспитанницы спортшколы зимних видов спорта Южно-Сахалинска Дарья Будникова, Гелена Перепелкина, Елена Коваленко, Софья Кулыгина, а также Виктория Илюшенко и Даяна Суханова (обе из спортшколы «Поронайск-Арена») довольно уверенно дошли до финала.

Девушки подарили поклонникам этого вида спорта захватывающую развязку на финишной прямой. Дарья Будникова смогла выиграть у Виктории Илюшенко всего 0,2 секунды. Бронзовую медаль завоевала Гелена Перепелкина.

У юношей на старт квалификации вышло 37 участников. И здесь все прошло без сенсаций. Победитель и призеры первых двух дней чемпионата и первенства были вновь на высоте. Сергей Слюсаренко доказал, что на сегодняшний день он является лидером в этом виде спорта среди юношей 15 – 16 лет в нашей области. Охинец довольно уверенно оставил пятерых участников не у дел в финале и финишировал в гордом одиночестве. Серебряный призер – Максим Абдульханов (Ноглики). Замкнул тройку призеров Илья Толстяков (Южно-Сахалинск).

В заключительный день соревнований юноши и девушки 2005 – 2006 годов рождения боролись за викторию в спринте классическим стилем. К огромному сожалению, на старт этих соревнований у девушек вышло 11 участниц, у юношей 13 человек. Поэтому место в полуфинале гарантировали себе все участники квалификации. Подобная тенденция наблюдается на протяжении многих лет. Основная причина, как рассказали тренеры, заключается в том, что юноши и девушки в 17 – 18 лет на первое место ставят учебу. И понять молодое поколение можно. По окончании учебы в средней школе их ждет ЕГЭ. Дальше каждый из них мечтает поступить в высшее учебное заведение. Тренировки 5 – 6 раз в неделю, выезды на спортивные сборы и соревнования отнимают много сил и времени. Второй вариант – ребята устают от спорта к 17 – 18 годам.

У девушек победила Юлия Завьялова (Оха). Второй на финише была Ярослава Улитина, третьей – Софья Кузнецова (обе – Южно-Сахалинск).

У юношей Тимур Екимов (Южно-Сахалинск) вновь не оставил своим соперникам шансов на победу. Второй призер – Павел Попов (Оха). Максим Сюрков (Южно-Сахалинск) показал третий результат.

На дорожку вышли акробаты

Сахалинские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях «Кубок Дальнего Востока» по прыжкам на батуте в Хабаровске. Они завоевали три золотые медали в командных состязаниях и более 20 наград разного достоинства в личном зачете.

В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из шести регионов Дальнего Востока и Сибири.

Нашу область представляли 34 батутиста из Южно-Сахалинска, Корсакова и села Озерского. Сахалинская команда (Даниил Кармадонов, Владислав Куликов, Максим Парфенов) заняла первое место в чемпионате среди мужчин на акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Также островные спорт­смены взяли «золото» в командных первенствах юниоров и юниорок 13 – 16 лет. На высшие ступени пьедестала поднялись Константин Савельев, Владислав Шулико, Никита Белов, Александр Ветров, Ангелина Дремова, Елизавета Шевченко, Софья Беляева и Валерия Богайчук.

В личном зачете сахалинцы завоевали 22 медали разного достоинства. В соревнованиях на акробатической дорожке среди мужчин серебряным призером стал Даниил Кармадонов, среди женщин лучшей стала Алиса Морозова.

Среди юниоров Владислав Шулико занял первое место, второе место – у Никиты Белова. Бронзовую медаль среди юниорок завоевала Софья Беляева.

В возрастной группе 13 – 14 лет на верхней ступени пьедестала оказался Александр Ветров, «серебро» у Константина Савельева, «бронза» – у Демьяна Исабаева.

Среди девочек 13 – 14 лет лидировала Ангелина Дремова, третье место завоевала Елизавета Шевченко.

Среди юношей 11 – 12 лет у сахалинцев два призовых места: «серебро» взял Егор Литовченко, а «бронзу» – Глеб Андросюк. У девушек в этой возрастной категории весь пьедестал почета заняли спортсменки из островного региона: на первом месте Полина Лучина, на втором – Ульяна Киселева, на третьем – Юлия Шкурко.

Среди мальчиков 9 – 10 лет вторым стал Андрей Поздняков, среди девочек «золото» и «серебро» завоевали Маргарита Дачилова и Дарья Якутец.

На батуте в упорной борьбе среди юниоров 15 – 16 лет Александр Поздняков стал вторым. Валерия Богайчук заняла третье место среди юниорок. У юношей 11 – 12 лет Егор Литовченко взял «серебро». Юлия Шкурко заняла третье место на двойном минитрампе.

Впереди – четвертьфинал

Завершился первый этап чемпионата России по волейболу среди женских команд первой лиги.

Участницы на этой стадии соревнований играли в двух подгруппах. Каждая из команд сыграла с соперницами по два матча.

«Сахалин» выступал в подгруппе «А», где помимо него были заявлены «СШОР-Северянка» (Череповец), «Спортивная школа» (Сыктывкар), «Белогорочка-БГТУ» (Белгород), «Северянка-3» (Череповец) и «СШОР № 2» (Кострома).

Полностью выполнить программу первого этапа островитянкам не удалось. В связи с эпидемией они пропустили третий тур в Костроме. За это им, согласно регламента, не только присудили технические поражения, но и сняли очки.

В итоге «Сахалин» (в его составе выступали воспитанницы 2005 – 2006 г. р. из спортшколы по волейболу) занял шестое место и попал в четвертьфинальную подгруппу «Б». Игры состоятся с 27 по 29 января в Волгограде.

Островных волейболисток ждут матчи с «Волжаночкой» (Волгоград), «Липчаночкой» и «Белогорочкой-БГТУ».

Другая команда сахалинских волейболисток примет участие в полуфинале первенства России среди девушек до 16 лет. Игры пройдут с 15 по 19 января в селе Белый Яр Республики Хакасия. Островитянки встретятся с дружинами Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев и Хакасии.

Путевки на финал первенства России, который состоится в конце марта, получат две команды, сообщили в сахалинском министерстве спорта.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.