В остром соперничестве. Сахалинские спортсмены отличились на международных и всероссийских соревнованиях

«Золотая» София

В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат России по сноуборду. За награды боролись более 60 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны. Среди них – чемпионка мира София Надыршина, двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд, трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, чемпион мира Андрей Соболев и другие знаменитые спортсмены.

В первый день на трассе «Запад» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» спорт­смены демонстрировали свои навыки в параллельном слаломе-гиганте.

Победу среди девушек одержала сахалинская спортсменка София Надыршина, сообщила пресс-служба островного министерства спорта.

– Своим результатом довольна. Соперники здесь те же, что были на Кубке России, уже знаю, кто на что способен, все составляют достойную конкуренцию, – рассказала София.

Среди мужчин самым быстрым стал Андрей Соболев из Ханты-Мансийского автономного округа. На второй ступени пьедестала расположился красноярец Дмитрий Логинов.

Во второй день спортсмены состязались в параллельном слаломе. И опять отличилась София Надыршина, завоевавшая вторую золотую медаль этих соревнований.

В мужских заездах победил Дмитрий Логинов.

Победители и призеры награждены медалями и денежными сертификатами. Специальными призами были отмечены тренеры Софии Надыршиной – Ольга и Алексей Желтовы.

На играх «Дети Азии»

Поронайская лыжница Виктория Илюшенко завоевала «золото» в гонке на 5 км среди девушек на II зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Высшая награда сахалинки стала первой в медальном зачете для команды Дальневосточного федерального округа на соревнованиях.

– Изначально у меня не было таких глобальных задач, как выиграть международные соревнования «Дети Азии». Но этим летом я хорошо готовилась к зимнему сезону, настраивалась на результаты, – делится переживаниями сахалинка. – На дистанции я справилась со своими задачами, а финишировав, не поверила своим глазам. Это были невероятные эмоции!

Виктория Илюшенко – воспитанница тренера Владимира Чернова.

Почин землячки подхватили летающий лыжник Дмитрий Серёгин, а также горнолыжники Артём Гориславский и Дарья Косолапова. Они принесли команде Дальневосточного федерального округа еще три медали.

Оба старта проходили в Междуреченске на горнолыжном комплексе «Югус». Горнолыжники боролись за победу в слаломе. Конкуренцию им составили 55 спортсменов.

Артём Гориславский завоевал золотую медаль, а Дарья Косолапова взяла «бронзу». Сахалинцы тренируются в спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду под руководством Георгия Осипова и Елены Литвиновой.

На трамплине К-40 воспитанник спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта Дмитрий Серёгин (тренер Александр Соколов) прыгнул на третье место.

Выйти на татами – уже победа

Сахалинские спортсмены завоевали 30 медалей международных соревнований «Дальневосточные Игры боевых искусств».

Островную сборную команду представляли воспитанники отделения кикбоксинга спортшколы «Кристалл» и центра боевых искусств «Остров» под руководством Алексея Буторина и Ан Сухаги. Спортсмены выступали в дисциплинах «кикбоксинг», «тхэквондо ГТФ» и «тхэквондо ИТФ».

По тхэквондо ГТФ золотые медали взяли Анастасия Меленкес и Денис Ли. «Серебро» у Станислава Павлова и Богдана Лабунского, «бронза» у Павла Ненашева, Александра Лепетуна и Дарьи Криковой.

Анастасия Меленкес, Богдан Лабунский, Всеволод Ковалёв и Майкл Воронков – победители в дисциплине «тхэквондо МТФ». Вторые места заняли Софья Кубыро, Артём Ким, Арсений Надькин, Леонид Мамкин, Кирилл Михальцов. На третьем месте Денис Ли.

Всеволод Ковалёв взял «золото» в технических комплексах (туль) тхэквондо МТФ.

Сильнейшими в кикбоксинге стали Богдан Лабунский, Денис Ли, Софья Кубыро, Анастасия Меленкес и Александр Лепетун. Серебряные награды завоевали Станислав Павлов и Олег Ачкасов. Бронзовые медали в копилку сборной принесли Артём Ким, Сергей Дьяченко, Илья Долгих, Дарья Крикова и Шуну Челтушев.

Выиграли все матчи

В приморском Лесозаводске завершилось первенство ДФО по волейболу. Медали и путевки на всероссийский финал разыграли юноши и девушки 2007 – 2008 г. р.

– У нас были представлены Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Сахалин, Амурская область, Якутия. Волейбольные матчи получились очень зрелищными: быстрый темп, четкие подачи, молниеносные передачи, яркие эмоции и острые моменты, – рассказали организаторы.

Островной регион на состязаниях представляла спортшкола по волейболу.

Юноши заняли пятое место.

Команда девушек (тренеры Марина Захарова, Екатерина Бронникова, Станислав Филимонов) своей блестящей игрой подтвердила репутацию сильнейших на Дальнем Востоке. Сахалинские волейболистки выиграли пять матчей, отдав соперницам только одну партию. Закономерный итог – первое место.

Победительницами первенства ДФО стали Дарья Туркина, Анастасия и Екатерина Ёжиковы, Софья Васько, Виктория Королёва, София Портных, Мария Свитлик, Софья Рубцова, Анастасия Приступчик, Злата Дмитрина.

Лучшей связующей турнира была признана Дарья Туркина, а лучшим игроком – Мария Свитлик.

Подготовил Юрий Подлипенский.