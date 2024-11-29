В островном регионе наступает «ледниковый период», готовим коньки

Мимо не проскочишь

Многие южносахалинцы, неравнодушные к катанию на коньках, конечно, знают, где в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина расположена выделенная под ледовый каток площадка. Обходишь с восточной стороны павильон «Электрон» – и вот оно, ледовое счастье! Не даст ошибиться заметная издалека синяя постройка с надписью «Каток. Прокат коньков. Камера хранения».

Здесь заметна рабочая активность. Деловито шумят компрессоры, рабочие готовят каток к заливке.

Как же так? На улице днём плюсовая температура, а тут каток заливают?

– Современная технология, – вежливо объясняют работники парка. – Айс-мат – это такой огромный, на всю площадь катка прочный резиновый ковёр со множеством трубочек-каналов. По этим трубкам непрерывно подаётся специальная охлаждающая жидкость – хладагент. Вон они, эти ёмкости большие стоят, с восточной стороны катка.

– И что же, до Нового года управитесь?

– Да мы за ночь управимся, к утру лёд уже будет готов! Лишь бы погода не подвела, дождь совсем некстати. Правда, придётся много поработать физически – воду носим вёдрами, затем ещё нужно также вручную разравнивать поверхность. Зато лёд получается ровным, гладким, для катания милое дело!

Помимо этой площадки, как известно, в парке заливают большой каток для совсем уж массового катания на стадионе «Космос». В администрации учреждения заверили, что и в новом сезоне традиция сохраняется. Многое зависит от погодных условий, но в любом случае к зимним каникулам школьников этот «космический» каток с освещением, музыкой, раздевалками и прочими атрибутами цивилизации обязательно заработает!

По ледовым адресам с коньками под мышкой!

Мэрия Южно-Сахалинска сообщила о том, что в областной столице подготавливаются к работе 16 бесплатных катков. По словам директора департамента по физкультуре и спорту Алексея Боженко, сейчас специалисты заняты подготовкой площадок, а как только сложатся подходящие условия – сформируется стабильный снежный покров и установится нужный температурный режим, – останется лишь качественно залить их водой.

Некоторые из прошлогодних площадок требуют ремонта, их заливать не будут. В любом случае все желающие смогут получить удовольствие от катания на большой муниципальной площадке возле школы № 22.

В городе катки располагаются по улицам: Больничная, Авиационная, Железнодорожная, Тихоокеанская, Украинская и Пуркаева – севернее школы № 22. Помимо этого, покататься можно практически в каждом планировочном районе. В Новоалександровске муниципальных катков целых два: по улицам 30 лет Победы и Науки. По одному – в Луговом, Октябрьском, Дальнем, Березняках, Ключах, Синегорске и Старорусском.

Это ещё не всё. Городские власти и региональное министерство здравоохранения прорабатывает вопрос обустройства популярного у горожан и гостей Южно-Сахалинска катка «Медик» на территории областной клинической больницы.

Одни верстают, другие льют!

Тем временем и в районах области заметна активность, верстаются планы, а местами уже и пошёл «ледовый процесс». Вот свежая новость из Охи: на городском стадионе начали заливать каток, обещают открыть его в начале декабря, если погода не подведёт. Он размещён там же, где и в прошлом сезоне, – за границами зелёного поля. Площадь ледового поля примерно 50 на 25 метров. Будет работать прокат коньков. На выбор предлагают больше 150 пар всех ходовых размеров – от 26-го до 47-го. Инвентарь новый, пополнение происходит ежегодно.

В позапрошлом сезоне «Советский Сахалин» составил собственный рейтинг районов по количеству катков. В топ-3 вошли Поронайский, Долинский и Смирныховский районы. В нынешнем сезоне, похоже, Поронайск не собирается снижать планку, по данным регионального министерства спорта, здесь планируется открыть 8 ледовых полей. Все катки будут работать бесплатно, включая новогодние каникулы, вплоть до марта 2025 года.

В Корсаковском районе откроют 7 катков, предусмотрели и пункт проката на одном из них – по ул. Парковой, 16.

В Охе будет три катка: «Торнадо» на ул. Комсомольской при подходящей погоде заработает с 15 декабря (предусмотрен прокат коньков), хоккейный корт (в свободное время от тренировок спортсменов) и ледовый каток в спорт­школе.

Ещё одна новость из Макарова: здесь наконец-то открыли долгожданную ледовую арену универсального тренировочного спортивного комплекса. Мэр района Сергей Фертиков, не скрывая радостных эмоций, сообщил, что теперь жители и гости города могут наслаждаться массовым катанием на коньках. Можно лишь добавить, что, как знать, может быть, именно в таком формате любительского катания и проявятся наши новые спортивные звёздочки?

Для властей популяризация здорового образа жизни, создание условий для занятий спортом горожан всех возрастов – не пустой звук. Между прочим, это один из приоритетов в региональной политике.

Николай ПИТЕРСКИЙ.