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В островном регионе проходит досрочное голосование на выборах губернатора области

Первым делом члены участковых избиркомов организуют выборный процесс в самых «глухих», труднодоступных местах.

21 августа, спасибо военным авиаторам, председатель участковой избирательной комиссии

Фото с сайта http://www.sakhalin.izbirkom.ru/

№ 143 Поронайска Наталья Клёцина и секретарь комиссии Кристина Хайрутдинова добрались до мыса Терпения. И сотрудники маячной службы и станции наблюдения получили возможность проголосовать.

Днём ранее невельские избиркомовцы Анна Малиманова, Елена Шелеметьева, Галина Жихарева и Ирина Тупикова организовали выборный процесс для сотрудников природного парка «Монерон», маяков Монерон и Крильон, а также пограничников.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

 

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