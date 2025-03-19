Четверг, 20 марта, 2025
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В отделениях Почты России принимают к отправке посылки с гуманитарной помощью в Курскую и Белгородскую области – бесплатно

Для такого отправления необязательно знать точный адрес общественных организаций — индексы для бесплатной отправки есть у каждого оператора.

Почта доставит посылки в организации: Народный фронт, Социальный навигатор, Российский Красный Крест, волонтёры которых работают в Курской и Белгородской областях. Они активно помогают жителям приграничных территорий и хорошо знают потребности получателей помощи.

Для быстрой и удобной отправки посылок клиенты могут подключить в мобильном приложении Почты России простую электронную подпись, показав в отделении QR-код. При отсутствии QR-кода необходимо предъявить паспорт для идентификации отправителя.

В  городах, где расположены региональные исполкомы Народного фронта, жители напрямую могут приносить посылки туда, сотрудники организации примут их и подтвердят, соответствует ли содержимое списку вещей, которые необходимы для гуманитарной помощи. Также бесплатные посылки от жителей Курской и Белгородской областей в адрес родных и близких, которые переехали в другие регионы, можно будет отправить через офисы регионального исполкома.

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