В отношении должностного лица Курильского района возбуждено уголовное дело

Первым отделом по РОВД СУ СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица МО «Курильский городской округ» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый обеспечил заключение администрацией Курильского района муниципального контракта на устройство пешеходной зоны на одной из улиц с подконтрольным ему юридическим лицом по необоснованно завышенной стоимости. В результате действий подозреваемого бюджету муниципального образования причинен ущерб на общую сумму более 180 тысяч рублей.