В ожерелье цветного наряда. 25 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск к майским праздникам

На улицах областной столицы начали высаживать цветы, как обычно, 20 апреля. Специалисты МБУ «Зеленый город» продолжают оформлять клумбы Южно-Сахалинска, чтобы яркие акценты на клумбах уже к 1 мая радовали горожан.

Первые морозостойкие сорта цветов, которые спокойно выдерживают минусовые температуры в условиях местного климата, высадили на аллее Славы и бульваре Анкудинова. Виола, центария, цинерария, гвоздика китайская также станут частью рисунка на клумбе в форме звезды на площади Победы. Высадка декоративных растений и цветов продолжается на пр. Мира, ул. Емельянова, Компроспекте и т. д., сообщает пресс-служба администрации города.

Рассадой с высокой адаптационной устойчивостью сформируют красивые клумбы в виде Георгиевских лент и других орнаментов.

В этом году озеленение областного центра предполагается более масштабным, нежели в 2022-м. Планируется высадить миллион цветов. Вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».