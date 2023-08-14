В ожидании… аистов

В Александровске-Сахалинском три года назад у 200 тополей, которым еще расти и расти, подчистую снесли пышные кроны. Я писал об этом в «Советском Сахалине» 24 августа 2021 года («Живые столбы») и 22 марта 2022 года («Омолодили» до усыхания»).

Реакция на критику у администрации городского округа была более чем странной. Точнее, бюрократической с соответствующей лексикой и орфографией (они сохранены):

«При проведении работ по содержанию зеленых насаждений произведена омолаживающая обрезка ряда тополей методом «топпинг» со спиливанием верхней части кроны дерева на уровне 3 – 10 метров от уровня земли. Однако вследствие суровых климатических условий, обусловленных муссонным климатом, в том числе высокой влажностью и частыми туманами, с течением времени ряд тополей, подвергнутых омолаживающей обрезке, подверглась физиологическому усыханию.

На летний период текущего года (имеется в виду 2021-й – В. Л.) запланировано обследование объектов озеленения. В ходе обследования будет произведена оценка состояния особей деревьев, в том числе «обрезанных» тополей и приниматься решение об их спиливании».

Заметили, как ловко чиновники навели тень на плетень? Оказывается, во всем виноваты не конкретные исполнители «экзекуции», а муссонный климат, частые туманы, будь они не ладны. Вот, дескать, тополя и засохли.

Климат у нас всегда был такой, но тополя замечательно росли всем на радость. Однако александровцам вот уже три года предлагают любоваться на уродцев. Как-то на них даже известки не пожалели – зачем-то побелили.

Между тем и наукой, и жизнью доказано: тополя – это легкие городов. Они в десять раз интенсивнее хвойных пород очищают воздух от вредных примесей. Но у нас к ним какая-то нелюбовь. Мало того, что деревья этой породы (даже молодые и здоровые) часто попадают под плановые обрезки, где их безжалостно стригут, так еще и становятся жертвами американской технологии (топпинга), от которой уже отказались во многих странах мира.

По нашему Александровску ходят слухи, что живые и мертвые «столбы», на которые даже вороны боятся садиться, местные чиновники приготовили для… аистов. Хоть муссонный климат этим птицам и в диковинку, они готовы украсить своими гнездами чудовищные спилы на тополях. Вот только бы местная администрация распорядилась под основания гнезд приспособить брошенные автомобильные шины.

Василий Логвинов, г. Александровск-Сахалинский.