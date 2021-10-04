В ожидании холодов. Календарь дачника

Что надо сделать на участке до середины октября? Ответ на этот вопрос знает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

Если собранный картофель несколько дней полежал в бурте, переберите его, разделив клубни по сор­там и фракциям (на крупные, средние и мелкие). Урожайность «второго хлеба» в этом году ниже обычного, поэтому «мелочь» не выбрасывайте. Она хороша для запекания в духовке.

В ящики с семенным материалом вложите этикетки с указанием сорта и даты, когда картофель был выкопан. Надеюсь, подвалы для хранения овощей вы побелили, обработали медным купоросом и проветрили.

Листовой перегной

Собранную листву, ув­лажнив мочевиной или раствором сульфата аммония, укладывают в пластиковые мешки с прорезями для доступа воздуха, завязывают и оставляют на зиму в саду. Через год образуется перегной.

Некоторые дачники излишки картофеля хранят в ямах глубиной 80 – 90 см. На дно укладывают доски, затем сухой укрывной материал. Засыпают клубни под укрывной материал, солому или сено, сверху кладут доски. Чтобы запасы подземного хранилища не привлекали мышей, разбрасывают таблетки «Шторма» или других препаратов против грызунов.

По уровню почвы картофельную яму накрывают толем или куском линолеума, но так, чтобы они примерно на 20 см выступали за края хранилища, тогда его не зальют вешние воды. Клубни отлично перезимуют и будут отменного качества, как только что выкопанные.

В теплицах еще плодоносят огурцы, а кусты томатов дачники вырывают с корнем и выносят из теплиц. Помидорные грядки можно перекопать, внеся дозу перепревшего навоза, или оставить в таком виде до весны.

Продолжаем убирать морковь и свеклу. Корнеплоды просушиваем на солнце или в хорошо проветриваемом подвале у окна. Ботву овощей, не пораженную вредителями, режем на части, закладываем в бочки, ямки или разбрасываем по грядкам под перекопку. К весне растительные остатки превратятся в питательный перегной.

Утренники уже холодные, значит, пора убирать тыквы, кабачки и патиссоны. До 13 октября постарайтесь подготовить грядки под лук и чеснок. Первый заморозок станет точным ориентиром для посадки этих культур.

Ирисы

Перед посадкой прорыхлите землю вилами на глубину до 20 см и выберите сорняки. В лунки внесите по 5 г нитрофоски, тщательно перемешав ее с землей. Дел¸нки ирисов высадите так, чтобы верхний уровень корневища был вровень с землей. Корни тщательно расправьте на специально подсыпанном в лунку бугорке земли, засыпьте почвой и прижмите. Листья обрежьте на две трети длины. Дел¸нка должна прочно стоять и не падать.

Соберите семена укропа и петрушки, но не помидоров. В этом году томаты болели стриком. Поэтому для малой посевной-2022 лучше приобрести здоровый посадочный материал. Он появится в торговых точках после Нового года. Только обращайте внимание, есть ли на пакетиках отметка, что качество семян проверено Россельхознадзором.

Чтобы плодово-ягодные кусты не пострадали от сильных снегопадов, ближе к центру ставьте колышки, к ним свободно в форме снопа подвяжите ветки. Обработайте их бордоской жидкостью или медным купоросом.

Если вы еще не удалили отплодоносившие ветки малины, сделайте это.

В нынешнем году много вредителей было на смородине. Часть кустов погибла, поэтому черенкуйте здоровые ягодники и делайте посадки. Отличными саженцами располагает Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. К примеру, хороши высокоурожайные сорта черной смородины «экзотика», «вологда» и другие.

Пользуется популярностью крыжовник зеленых сортов «малахит», «изум­руд» и прочие. Из красных сортов садоводы отдают предпочтение «борисоглебскому». На любителя урожайный крыжовник «черный капитан», по вкусу он уступает спелому зеленому, очень богатому витаминами. (Из последнего варят царское варенье!). Так что выбор за вами.

Удобрения

Многие огородники ошибочно отказываются от применения фосфорных, калийных и азотных удобрений и тем самым обедняют землю. Овощам нужны эти химические элементы для полноценного питания. Без них они будут хиреть и дадут маленький урожай.

Обзаведитесь крупноплодными сортами жимолости, их легче убирать, да и по урожайности они продуктивнее. Мелкоплодные сорта, конечно же, слаще. Не отказывайтесь и от них, посадите кустики такой жимолости по границе участка.

Завершайте пересадку кустарников.

Кто-то сейчас удаляет все сорняки с земляничных грядок, а кто-то, наоборот, оставляет траву, чтобы розеткам было теплее зимовать. Тут возможны варианты, так что, кто какой выберет.

Многие дачники рассыпают осенью перепревший навоз или торфокомпост под перекопку грядок. И это правильно. Только торф необходимо раскислять хотя бы 1 – 2 кг известковой мучки на погонный метр. Тогда весной овощные культуры не заболеют.

Доломитовая мука тоже хороший раскислитель почвы. Осенью также рекомендуется вносить (по норме, указанной в аннотациях) труднорастворимые двойной суперфосфат и хлористый калий. За зиму хлор улетучится, а калий останется в земле.

Сейчас можно подкормить сад, восполнив его расход питательных веществ. Рассыпьте под кроной каждого фруктового дерева 10-летнего (и более старшего) возраста 9 ведер навоза, 200 г суперфосфата и 10 ст. ложек сульфата калия. Тогда на следующий год яблони, груши, сливы вновь порадуют вас урожаем.

Освобождайте от сорняков цветочные клумбы. Как следует приберитесь на своем дачном участке, чтобы весной сэкономить драгоценное время.

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