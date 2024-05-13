В ожидании солнца работу не бросайте. А заодно прислушайтесь к рекомендациям ведущей нашей постоянной рубрики

Многие кустарники из-за высоких снегов и ветра развалило, растрепало, так что лучшее, что можно предпринять, – смастерить для них садовые «стульчики». Ставим по 4 колышка по углам, сверху набиваем неширокие доски. Иначе из-за низкого расположения веток будут опадать цветки и завязи поубавится.

Приобретите свежий навоз под огурцы, а перепревший – для подкормки сада и огорода. У вас будет гумус высокого класса. Под каждым кустом смородины, ежевики, крыжовника, ирги, калины разбросайте по 200 г сложного удобрения, сверху (толщиной примерно в 5 см) уложите слой перепревшего навоза. Если нет возможности запастись такой органикой, то в торговых точках можно приобрести жидкое удобрение типа «Каурка».

На смородине и крыжовнике удаляйте старые ветки, но одномоментно не более 1 – 6. Если кустам до 10 лет, оставляйте в них не менее 6 новых веток. Тогда каждый год будет хороший прирост.

Если в конце прошлого лета вы не обрезали стебли малины, то сейчас укоротите их верхнюю часть на 10 см. Срез должен быть плоским, а его поверхность обработанной садовым варом или болтушкой. (А вот у ежевики нельзя срезать верхушки побегов, поскольку на них формируются не только ягоды, но и места размножения кустарника).

Под малиновыми кустами рассыпьте по горсти сложного удобрения и по ведру перепревшего навоза. Слабые ветки удалите до уровня почвы. Но если вам хочется сохранить этот сорт малины, а стеблей в кусте мало, тогда оставьте веток побольше.

Многие садоводы, жалея растения ремонтантной малины, сохраняют прошлогодние ветки. Они, конечно, дадут урожай, но не столь щедрый, как в первый раз. Поэтому лучше соблюдать агротехнику, тогда ремонтантные сорта проявят лучшие урожайные качества на ветках этого года.

Обязательно опрыскайте бордоской жидкостью и подкормите фруктовый сад. По кроне деревьев первого года выращивания рассыпьте по 150 г сложного удобрения и перепревший гумус. Приствольный круг под взрослыми деревьями слегка взрыхлите тяпкой и внесите по 300 г сложного удобрения под такую же органику. Хорошо бы разложить под стволами водоросли, привезённые с морского побережья, они богаты минеральными веществами.

Упреждая нашествие голодных грызунов, обдирающих кору, бросьте под яблони, сливы, груши таблетки «Шторма» или отравленные семена злаков.

Займитесь прополкой садовой земляники. Сохранившиеся с прошлого года два первых уса розеток используйте для закладки нового питомника, остальные отводки удаляйте, даже если они сильные и красивые.

Многие садоводы застилают земляничные грядки плёнкой и года 2 – 3 не убирают её с плантаций. Под таким укрытием урожай поспевает раньше, ведь корни хорошо прогреваются. Сорняков и слизней на грядках меньше, да и ягода чище, поскольку не соприкасается с землёй. Но сейчас плёнку с грядок лучше убрать, землю вокруг кустиков земляники взрыхлить и рассыпать сложное удобрение (горсть на 1 кв. м). Не лишне подкормить ягодник мочевиной (30 г на погонный метр), тогда у розеток вырастет хорошая зелёная «коса». Затем можно вновь накрыть грядку плёнкой с крестообразными разрезами над каждым растением.

Надломанные ветки жимолости удаляйте, срезы замажьте садовым варом или болтушкой и замотайте изолентой. К июлю её надо снять, чтобы не возникла губительная для растения перетяжка.

В теплицы поставьте железные бочки с 2 – 3 ведрами живого навоза, залитого водой. Это пригодится и для подкормки, и для лучшей завязи огурцов и томатов. Рассаду в теплицы не выносите раньше 15 – 16 мая. Укроп, редисы ранних сортов и салаты укрывайте плёнкой, но в солнечную погоду проветривайте всходы, чтобы не было ожогов.

Картофель проходит яровизацию. Знайте, что не у каждого сорта можно обламывать сильно вытянувшиеся ростки. Поэтому оставляйте их, а при посадке уложите вдоль рядка. Кстати, учёные СахНИИСХ проводили испытания, определяя оптимальное расстояние между клубнями картофеля. Они определили: полноценный урожай получается при посадке ранних сортов через 25 см, средних – через 30 см, поздних – через 35 – 40 см. Между рядками выдерживалось расстояние в 70 см.

Правда, многие хозяйки не любят иметь дело с очень крупным картофелем и поэтому уплотняют посадки. Тогда формируются клубни средних размеров. Самые любимые сорта картофеля у сахалинцев – «зекура», «санта», «аврора», «очарование», «ред скарлет» и другие.

Каждый огородник, исходя из особенностей своего участка, выбирает лично им проверенный метод посадки картофеля: на гребнях, квадратно-гнездовой или обычный – в лунках, прикрытых перегноем. Главное, чтобы при посадке почва на глубине 10 см прогрелась до +6 градусов.

С луковых грядок снимите укрытие, удалите мульчу. Рядки просыпьте триходермином, работающим против серой и белой гнили донца. Взрыхлите междурядья лука и чеснока, внесите диаммофоску (40 – 50 г на 1 кв. м) и обработайте растения раствором стакана соли в ведре воды.

Салаты высаживайте в открытый грунт до 25 мая.

Чтобы на клумбах не измельчали цветы ирисов, которые разрастаются очень быстро, поделите корневища на два «пальца» и пересадите. Прореживайте загущенные всходы астр и хризантем. Поднимайте на опоры цветущие лианы (клематисы и др.). Проведите обрезку и подкормку сложным удобрением фолиантовых, чайно-гибридных и других роз.

Следите за тем, чтобы домашняя рассада не перерастала. Поддерживайте температуру воздуха на уровне +15 градусов. Растения поливайте чаще, но понемногу.

Валентина Косенкова, агроном. г. Южно-Сахалинск.

Вопрос – ответ

Завивайся, вилок!

Какими микроэлементами и в каких пропорциях надо обогатить чистый торф, чтобы использовать его для выращивания капусты?

В. Гончарова, г. Корсаков.

По информации специалистов, на ведро торфа следует добавить 200 г мела или известковой муки. В качестве азота внесите 10 г аммиачной селитры, 12 – 15 г суперфосфата (можно применять и двойной), 7 г сернокислого калия, 3 г магния.

Упредить – значит защитить

Как спасти дачный участок от нематоды?

В. Гуранова, г. Южно-Сахалинск.

Каждый раз сажайте корневищные и луковичные растения подальше от прежнего места, желательно на место однолетних овощей. Избегайте сажать клубнику после гладиолусов или тюльпанов и наоборот.