Ностальгия в ожидании теплого мая

Это электронное письмо пришло в редакцию от профессионального музыканта, педагога Алексея Максимова из Корсакова. Вот что он написал о себе:
«Мне 58. За шестнадцать лет прошел все ступени музыкального образования: детская музыкальная школа, Сахалинский колледж искусств и Дальневосточный институт искусств. Играю на баяне, балалайке, гитаре. Занимаюсь инструментальным творчеством.
35 лет преподавал в ДШИ Корсакова. И вот уже четвертый год работаю в Доме детства и юношества. Веду класс гитары. Попутно с педагогической деятельностью занимаюсь аранжировками, обработками, композицией. Участие в корсаковской кавер-группе «Burning Voice» в качестве клавишника считаю своим хобби.
В моем песенном багаже около двух десятков песен. Большинство из них – для детей, так как писал их для вокального ансамбля «Фантазия», которым руководит моя жена Елена Максимова. Но есть и несколько композиций о родном острове, о поселке, в котором родился…
Представленная песня «Паровоз из детства» как раз написана о поселке Мгачи, о том старом паровозике с красными колесами, что возил целыми днями и ночами уголь с «востока на берег» (так назывались в поселке шахта и морской пирс). Я помню его еще с тех пор, когда в детский сад ходил, а он бегал туда-сюда по узкоколейке».
Год создания композиции – 2018-й. Алексей Максимов сопроводил ее видеорядом о родных местах. Запечатлел и чистое бирюзово-синее небо, и ласковые волны морского прибоя, и березы, краше которых для него нет… Не обошлось и без архивной хроники о паровозе. Этот трудяга «оставил память добрую в наследство».
Пронизанная ностальгической интонацией песня написана, как сказано в ее тексте, для того, чтобы «только не порвалась нить воспоминаний и в душе не гасла первая любовь».
Предлагаем послушать авторскую композицию Алексея Максимова, аккомпанирующего на баяне вокалисту из Корсакова Тарасу Науменко.
Людмила Степанец.
P. S.
Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.
Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова).
В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история