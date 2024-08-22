В ожидании «звёздного цунами». К нам едет «Театр на воде» Марии Киселёвой с шоу-программой

Звёзды спорта, артисты балета и профессиональные актёры блеснут мастерством по случаю открытия центра водных видов спорта «Волна».

Десант артистов и спорт­сменов запланирован на 6 – 7 сентября. Ожидается прибытие Марии Шурочкиной, олимпийской чемпионки и чемпионки мира по синхронному плаванию, трёхкратной олимпийской чемпионки Светланы Колесниченко, заслуженного мастера спорта по прыжкам в воду Константина Ханбекова, двукратной чемпионки мира по синхронному плаванию Майи Дорошко, четырёхкратной чемпионки мира Варвары Субботиной, олимпийской чемпионки Елены Прокофьевой, пятикратной чемпионки мира Дарины Валитовой, мастера спорта международного класса по прыжкам в воду Сергея Гольцева и других.

Строительству цент­ра «Вол­на» посвящена не одна публикация «Советского Сахалина». Это супер­современный спор­тивный объект, предоставляющий большие возможности для тренировок, проведения соревнований мирового уровня, причём не только по плаванию, но и по вод­ному поло, синхронному плаванию, прыжкам в воду и адаптивному плаванию. В двухэтажном здании размещены два бассейна, вышки для прыжков, трена­жёрный, батутный, хореографический залы, а также центр медреабилитации. Впечатляет инженерная начинка: швейцарская система хронометража Swiss Timing, «мультимедийка» для прямых трансляций и многое другое.

Благоустройство прилегающего пространства проведено во взаимодействии с мэрией областного центра. Авторы концепции исходили из того, что это место должно стать любимым местом для отдыха и прогулок горожан.

Центр построен за счёт средств ПАО «Газпром». Инициатор строительства – глава региона Валерий Лимаренко.

Между тем в следующем году будет сдан ещё один спортивный объект, построенный за счёт инвестиций «Газпрома». Это универсальный спорткомплекс для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу и спортивной гимнастике. По проекту его трибуны вместят больше 3,6 тыс. зрителей и болельщиков. Одновременно здесь смогут заниматься до 278 спортсменов. Этот объект олимпийского уровня разместится на улице Горького.