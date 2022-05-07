В память о погибших на службе чекистах в Южно-Сахалинские открыт мемориал

На территории, примыкающей к зданию УФСБ России по области, прошла торжественная церемония открытия памятника сотрудникам органов безопасности, погибшим за Отечество. Мемориал был воздвигнут по инициативе руководства территориального органа безопасности в год 75-летия.

– В интенсивно меняющейся обстановке сотрудники органов безопасности противостоят самым жестким вызовам времени, ставя заслон терроризму и экстремизму, внешним и внутренним угрозам.

Выполнение задач, стоящих перед органами безопасности, имеет большое значение как для стабильности государства, так и для безопасности каждого его гражданина и нередко сопряжено с риском для жизни. Именно для увековечивания памяти о сотрудниках органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга, мы открываем наш памятник, – выступил начальник управления Андрей Потоцкий.

– Мы верим, что ушедшие живы, пока о них помнят. Они навсегда в наших сердцах. В эти минуты хочется вспомнить нашего земляка Героя России Сергея Ромашина, настоящего офицера ФСБ и замечательного человека, любившего свою Родину, проявившего стойкость и мужество во время боёв за г. Грозный в 1996 г.

Вечная память всем кто отдал свои жизни ради защиты нашей страны, – дополнил председатель сахалинской ветеранской организации органов государственной безопасности Александр Иванча.

В торжественной обстановке почётные гости, ветераны и военнослужащие возложили цветы к подножию памятника и почтили память сотрудников органов безопасности, погибших за Отечество, минутой молчания, сообщает пресс-служба УФСБ России

по Сахалинской области.