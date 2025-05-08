В память о разведчике. Школа «Синтез» в Шахтёрске получила имя Героя Советского Союза Евгения Кима

Здесь прошла торжественная церемония переименования учебного заведения в честь легендарного разведчика. Это решение было единогласно принято депутатами Собрания Углегорского округа в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества.

Идея принадлежит УФСБ России по Сахалинской области и региональной общественной организации «Сахалинские корейцы». Евгений Ким, чья жизнь тесно связана с историей района, провёл детские и юношеские годы в посёлке Торо (ныне Шахтёрск).

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны, представители органов госбезопасности, члены организации «Сахалинские корейцы», администрация Углегорского округа, а также руководство, педагоги и учащиеся образовательной организации.

– Школа с новым именем приобретает новый статус. Убеждён, что это позволит школьникам глубже изучить историю спецслужб и заинтересоваться службой в органах ФСБ. Пример разведчика Кима поможет молодёжи правильно проложить свой жизненный путь и найти себя в служении Отечеству, – отметил ветеран ФСБ Александр Сулоев.

Наталья ДЕСЯТОВА.

Не первое увековечение имени героя

Это не первый случай увековечения имени Евгения Кима в Сахалинской области. В сентябре 2023 года в Южно-Сахалинске на территории Корейского культурного центра был открыт бюст разведчика. Его имя также внесено в сводный список на увековечение решением межведомственной рабочей группы, созданной по поручению Президента России Владимира Путина.

Кто такой Евгений Ким?

Евгений Иванович Ким родился в 1932 году в Корее. В 1942 году его семья переехала на Сахалин, где он окончил школу и проявил выдающиеся способности. Он владел несколькими языками: корейским, японским, английским, испанским и русским. После окончания Ленинградского государственного университета по специальности «японская филология» Ким был зачислен в особый резерв Первого главного управления КГБ СССР.

В 1966 году он начал работу в качестве разведчика-нелегала в стране со сложной агентурно-оперативной обстановкой. В сети ходят разные предположения, где именно работал Евгений. Кто-то считает, что это была Корея, кто-то – что Китай. Подлинной информации нет.

Под его руководством была создана автономная нелегальная резидентура. За свои заслуги Ким был удостоен множества наград, включая звание Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и другие. Трагически погиб в Москве в 1998 году.