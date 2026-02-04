В память о Супруне Владимире Ивановиче

2 февраля на 85-м году ушёл из жизни замечательный человек, основатель гостиницы «Рыбак» (ООО «Простор»), почётный гражданин города Южно-Сахалинска

Владимир Иванович Супрун

Владимир Иванович родился 29 июня 1941 года в с. Пролысово Брянской области.

После службы в армии в 1964 году приехал на Сахалин. Окончил Невельское мореходное училище и был направлен по распределению в Корсаковскую базу океанического рыболовства. Работал судомехаником, первым помощником капитан-директора БМРТ. В 1971 году был избран секретарём комитета ВЛКСМ этой организации. Окончил Хабаровскую высшую партийную школу. Работал заведующим отделом Александровск-Сахалинского горкома КПСС, начальником комбината коммунальных предприятий и благоустройства города.

В 1980 году Владимир Иванович переехал в Южно-Сахалинск, трудился заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сахалинского облисполкома.

С 1984-го работал помощником, заместителем председателя правления союза рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области.

В июле 1992 года Владимир Иванович на учредительной основе возглавил единственное предприятие в системе Сахалинского союза рыболовецких колхозов, работающее на рынке предоставления гостиничных услуг, – ООО «Простор» и бессменно возглавлял коллектив по октябрь 2023 года.

Имея богатый опыт хозяйственной работы, Владимир Иванович внёс большой вклад в развитие гостиницы «Рыбак», которая стала известной далеко за пределами Сахалинской области. Коллектив предприятия четырежды заносился на городскую Доску почёта.

Владимир Иванович всегда уделял огромное внимание благотворительности, руководствуясь принципами социально ориентированного бизнеса. Он долгие годы поддерживал родной для него Невельский морской колледж, входил в попечительский совет этого учебного заведения.

Активно занимался общественной деятельностью. Был членом ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства РФ и координационного совета «Сахалинской гвардии», организации «Дети войны», помощником депутата Сахалинской областной думы и помощником депутата Государственной Думы на общественных началах.

Он всегда оставался человеком слова и дела. За многолетний труд и выдающиеся заслуги ему присвоено звание «Почётный гражданин Южно-Сахалинска». Награждён медалью «Ветеран труда», медалью «300 лет Российскому флоту», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России».

Владимир Иванович был невероятно мудрым, добрым, отзывчивым человеком. Он всегда стремился помогать людям и трудился на благо своего предприятия и города Южно-Сахалинска. Его целеустремлённость, искреннее желание приносить пользу людям, чуткость и душевная теплота навсегда останутся в памяти тех, кто работал вместе с ним, и тех, кто был с ним знаком.

Руководство и коллектив гостиницы «Рыбак» глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой, тяжёлой утраты.

Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.