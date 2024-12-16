В парке забил источник здоровья. Синегорскую минералку разливают без выходных и перерывов на обед

Долгожданное событие: в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Южно-Сахалинске заработал сверкающе-зеркальный бювет с целебной синегорской минеральной водой.

Теперь можно в комфортных условиях, любуясь окрестными пейзажами и картинами художников с сахалинскими пейзажами разных времён года, выпить настоящей островной минералочки.

Знатоки и ценители утверждают, что по вкусу и оздоровительным свойствам она ничуть не уступает минеральным водам известных российских курортов. Приветливая администратор Светлана Фетисова рассказала, что бювет работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед, с 10 до 20 часов.

Здесь четыре крана с минеральной и два – с сахалинской чистой питьевой водой. Минералка готова к употреблению, с дозированной нормой 100 миллилитров в день. А концентрированную, которую можно разбавлять простой водой самостоятельно, предлагают в другом бювете – на СТК «Горный воздух».

Южносахалинка Евгения Степановна, заглянувшая в бювет, поделилась своими впечатлениями:

– В молодости я не раз ездила в курортный город Ессентуки, так что мне есть с чем сравнивать. Я попробовала в этом красивом бювете сахалинской минералки и как в молодости побывала!

Семён РЕЧКИН.

К слову

Это третий по счёту бювет в областном центре. В следующем году ожидается открытие ещё одного, на территории ботанического сада.