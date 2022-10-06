В Пензе возбуждено первое в стране уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации. По данным Следкома, 32-летний мужчина без законных оснований для освобождения от службы не явился по повестке в военкомат.
Ну очень неоднородный, порой непредсказуемый этот десятый месяц года.
Из крайности в крайность: на дворе то тепло, то холодно, то завораживающе красиво, то жутковато-буйно. Бывает, что все становится с ног на голову,...
Больше всего мобилизованных из Корсаковского, Ногликского, Охинского районов и из Южно-Сахалинска. В большей части это сотрудники из сфер образования, социальной защиты, здравоохранения, гражданской обороны...