В Пензе возбуждено первое в стране уголовное дело об уклонении от военной службы при мобилизации. По данным Следкома, 32-летний мужчина без законных оснований для освобождения от службы не явился по повестке в военкомат.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА