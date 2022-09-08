В Петербурге задержаны похитители драгоценностей, в течение 8 лет грабившие ювелирные салоны по всей стране. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба может достигать 50 миллионов рублей.

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