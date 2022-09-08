В Петербурге задержаны похитители драгоценностей, в течение 8 лет грабившие ювелирные салоны по всей стране. По предварительным подсчетам, общая сумма причиненного ущерба может достигать 50 миллионов рублей.
Заклеенные листовками двери подъездов и забитые агитками почтовые ящики – знакомая картина приближающихся выборов. В ближайшие выходные состоятся выборы депутатов областной думы восьмого созыва и довыборы в горсобрания. Голосовать будем три...
По заданию губернатора южно-сахалинские «серебряные волонтеры» вместе с координатором этого движения Натальей Новопашиной побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов областного центра.
Отметив, что в...