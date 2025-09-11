В плену ностальгии

Сергей Кондратенко (творческий псевдоним Серж Кондрат) – активный участник нашего проекта. Сейчас земляк проживает во Владимирской области, куда переехал по семейным обстоятельствам. Но душой и сердцем он не расстаётся с любимым островом, с родными Березняками, где прошли детство и юность. При первой возможности прилетает на Сахалин.

Нередко переполняющие его чувства выливаются в стихотворные строки и просятся в песни о малой родине. Но поскольку Сергей не вокалист и музыку не сочиняет, то призывает на помощь нейросети и с помощью искусственного интеллекта генерирует мелодию и голос исполнителя. Так (тем не менее при непосредственном участии автора) рождаются новые композиции с видеороликами. Две из них – «Добрые слова» и «Не покидайте родину…» – мы сегодня представляем вашему вниманию.

– Мне всегда хочется знать, придутся ли по душе мои песни близким, друзьям детства и юности, – рассказал Сергей. – Они – первые слушатели. Есть среди них давно покинувшие остров и, как и я, ностальгирующие по нему. Отзывы приходят хорошие и из российских городов, и из Германии, и из Южной Кореи. Друзья со мной, можно сказать, на одной резонансной волне и потому не скрывают слёз. Они проникаются содержанием песен, узнают себя на фотографиях, любуются красотой сахалинской природы. Память возвращает их в знакомые места, с которыми связаны приятные воспоминания… Я сначала отправлял клипы без субтитров, но были просьбы для удобства печатать текст. И он появился на некоторых записях. Их можно петь как в караоке.

В ностальгических песнях Сергея Кондратенко двойственное переживание: радость переплетена с печалью. Ведь жизнь стремительна, а время вспять не повернуть. Лишь память высвечивает путь, пройденный каждым, воскрешает дорогие сердцу мгновения, дарит теплоту, быть может, предостерегает от ошибочных решений и даже даёт совет. У Сержа Кондрата он такой: «Не покидайте родину…».

Людмила Степанец.