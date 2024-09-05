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В Победино гремели памятные залпы

Фото регионального отделения Поискового движения России.

В Смирныховском районе в памятную дату 3 сентября по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны торжественно предали земле останки советских воинов, погибших в 1945 году.

Церемония прошла в селе Победино на мемориальном комплексе с соблюдением всех положенных ритуалов: христианский обряд отпевания, ружейный салют почётного караула, возложение цветов.

Как сообщил руководитель регионального отделения общероссийского движения «Поисковое движение России» Артём Бандура, останки нашли участники поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт-2024» в мае. Они приезжали из разных регионов России и Беларуси, вели поиски захоронения бойцов 214-й танковой бригады на сопках Длинной, Обзорной и Плоской в Смирныховском районе.

Были обнаружены останки двух советских солдат. К сожалению, установить личности погибших бойцов не удалось.

В тот день состоялось также возложение цветов и венков к памятнику Герою Советского Союза Леониду Смирных в районном центре.

Пётр НИКОЛАЕВ.

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