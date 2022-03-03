В подарок – песня о любви. Наш земляк известный композитор Игорь Слуцкий (г. Москва) поздравляет островитянок с 8 Марта

Премьера его песни «Сердце в зоне риска» состоялась в ноябре 2021-го на «Радио Шансон». Она прозвучала в исполнении автора и вскоре стала хитом о любви. В ней, как в фокусе, совпали и музыка, и текст московского поэта-песенника Ирины Филимоновой, и красивый баритон Игоря Слуцкого.

– В моих песнях всегда есть любовь… Она – главное в жизни, она – движитель всего на свете, – убежден композитор. На одной волне с ним и Ирина Филимонова, написавшая такие строки:

Быть может, и несовременно

Словами будоражить кровь,

Одно я знаю достоверно –

Стихами говорит любовь.

Изначально Игорь Слуцкий предлагал спеть новую песню Григорию Лепсу, Михаилу Бублику, группе «Сентябрь», Стасу Михайлову и Ярославу Сумишевскому. Но в итоге композитор решил ее исполнить сам. После презентации на «Радио Шансон» Слуцкий признался: «Я счастлив, что вообще создалась эта песня». Сегодня она прозвучит для читателей «Советского Сахалина».

Людмила Артемова.