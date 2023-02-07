В Подольске будут судить местного депутата, который, по версии СКР, устроился гендиректором оборонного ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), используя фиктивный диплом о высшем образовании.
Выражаться по матушке, если честно, способны все. А вот умение в стрессовой ситуации удерживать себя от бранных слов дано далеко не каждому.
Почти по Зощенко
Вообще-то, нервы у народа, как известно, всегда расшатаны....
Под занавес января из столицы поступило тревожное известие о госпитализации мэтра современной эстрады, композитора и исполнителя многочисленных, всенародно любимых песенных хитов Игоря Николаева. Это...