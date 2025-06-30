В поле зреет урожай: сахалинские аграрии подводят итоги посевной-2025

– Мы практически закончили посевную. Остаётся обработка почвы, культивация, борьба с сорняками. У нас нехватка площадей под посадки, в том числе под пропашные культуры, включая картофель. Под него выделено 555 га, – говорит замгендиректора по производству и сбыту сельскохозяйственной продукции совхоза «Южно-Сахалинский» Виталий Светличный. – Основные сорта картофеля в этом году у нас: «ред скарлетт», «мемфис», «коломбо», «зекура». Семена на 80 – 90 процентов свои, остальное докупаем для обновления. Есть сорта давно испытанные и хорошо себя зарекомендовавшие, как «рэд скарлетт». Но есть и новинки, в этом году решили попробовать сорт голландской селекции «мемфис». «Коломбо» – суперранний сорт, «мемфис» и «ред скарлетт» – средние. Посмотрим, как себя покажут. Ну и многое зависит от погоды – ведь, как известно, островная область относится к зоне рискованного земледелия.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, посадка картофеля почти завершена, на 20 июня клубни «прописались» уже на 1617 га, что составляло 95% от плана. Овощи разместились на 426 га, это 80% от запланированных площадей.

На этом этапе сельскохозяйственные предприятия сконцентрировали основные усилия на севе кормовых трав. Ими занято 3759 га, это 69% от плана.

Аграрии сравнивают нынешние условия посевной с прошлогодними, когда из-за капризов погоды пришлось сдвигать сроки начала кампании на две недели. А потом ещё было дождливое лето с подтоплением отдельных участков. В некоторых районах объявлялся режим ЧС.

Да и процесс уборки картофеля и овощей проходил в сложных погодных условиях, местами невозможно было использовать комбайны, приходилось использовать ручной труд… В итоге урожаи были получены меньше, чем в предыдущем году, но в зиму вошли не с пустыми закромами и семена заготовили в нужном количестве. Многоснежная зима внесла свою лепту: земля «утрамбовалась» и требовала дополнительных усилий для подготовки к посевной.

Но все трудности удалось преодолеть, уже в начале мая отдельные сельхозпроизводители приступили к посадкам ранних культур. В числе лидеров совхозы «Тепличный» и «Южно-Сахалинский», они первыми высадили раннюю капусту под временное укрытие. В общей сложности в сезонных работах задействовали более 600 единиц техники и оборудования. Для сортообновления аграрии приобрели 740 тонн клубней «элиты».

Заблаговременно побеспокоились о минеральных удобрениях – их привезли в область около 3 тыс. тонн, а всего планируется завезти более 5 тыс. тонн.

В региональном минсельхозе планируют в нынешнем году собрать 46 тыс. тонн картофеля, 23 тыс. тонн овощей открытого грунта и заготовить 200 тыс. тонн кормов собственного производства.

Региональные власти уделяют большое внимание поддержке сельхозпроизводителей более чем по 40 направлениям.

– Эта помощь охватывает различные аспекты аграрного сектора, включая приобретение техники, удобрений, семян и многое другое. При проведении весенних полевых работ это позволяет аграриям не только минимизировать затраты, повысить эффективность производства, но и в дальнейшем получать качественные урожаи, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны в целом, – говорит Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Владимир СЛАВИН.

К слову

В 2024 году научно-технический совет регионального минсельхоза утвердил проведение исследования под руководством Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства — филиала Всероссийского института генетики и селекции. На Сахалин на безвозмездной основе доставили 15 сортов картофеля из Белоруссии: «першацвет», «юлия», «бриз», «скарб», «мастак», «умка», «красавик», «феникс», «нестерка», «зорачка», «венера», «вилия», «карсан», «десятка» и «велес».

Если сорта успешно пройдут государственные испытания, они будут допущены к использованию в Сахалинской области с 2026 года.