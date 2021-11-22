В полях и на фермах. На Сахалине чествовали тружеников агропромышленного комплекса

Официально День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в стране во второе воскресенье октября. Но по традиции на островах чествование тружеников отраслей происходит еще и в ноябре, когда закончен сбор урожая на полях и можно подвести итоги сельскохозяйственного года.

– Сегодня агропромышленный комплекс области находится на подъеме. Благодаря вашему высокому профессионализму и преданности избранному делу растет самообеспеченность и укрепляется продовольственная безопасность островного региона, – обращаясь к аграриям, подчеркнул в своей приветственной речи на торжественном мероприятии Антон Зайцев, заместитель председателя правительства области.

На сегодняшний день успешно завершена уборка картофеля и овощей. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства собрали 43,8 тыс. тонн картофеля и 29,4 тыс. тонн овощей.

Это во многом стало возможным благодаря большой подготовительной работе, в том числе по обновлению парка техники. В этом году на сельхозпредприятия области и в крестьянские хозяйства пришло около 200 единиц машин и оборудования, а также использован высококачественный семенной материал, который хорошо показал себя на полях.

С хорошими результатами встретили профессиональный праздник и животноводы. В области несколько важных направлений: молочное и мясное скотоводство, птицеводство и свиноводство. За 9 месяцев текущего года произведено мяса – 10,8 тыс. тонн, молока – 39,3 тыс. тонн, яйца 105 млн. штук, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Заготовлено более 190 тыс. тонн грубых и сочных кормов.

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности этот год ознаменовался активной технической и технологической модернизацией производства, а также расширился ассортимент продукции. Появилось свыше 70 новых наименований продукции.

Стоит отметить, что показатели самообеспеченности по основным видам сельскохозяйственной продукции в области превышают показатели, сложившиеся в среднем по Дальневосточному федеральному округу. Производимые в регионе продукты все больше конкурируют не только с российскими производителями, но и за счет стабильно высокого качества стали достойной заменой импортным товарам.

Правительственными, губернаторскими, ведомственными, а также почетными наградами областной думы отмечены более 50 работников и коллективов отрасли, в том числе памятным знаком за особый вклад в социально-экономическое развитие региона в преддверии знаменательной даты – 75-летнего юбилея со дня образования Сахалинской области в ее нынешних границах. Это событие островитяне будут отмечать в 2022 году.

Екатерина СЕРГЕЕВА.