В помощь бойцам. Координатор молодежных проектов собирает единомышленников

На традиционном празднике Сабантуй в Южно-Сахалинске координатор молодежных проектов «Молодежка ОНФ» в островном регионе Александр Барышев организовал мастер-классы по изготовлению окопных свечей, маскировочных сетей, а также приготовлению сублимированных супов для бойцов СВО.

В его активе уже не один десяток подобных акций в поддержку наших солдат.

По словам Александра, многие сахалинцы готовы поддерживать военнослужащих словом и делом. В области успешно реализуется федеральный проект «Народные полки», объединяющий таких людей. Сложилась многонациональная команда «Сахалин Za наших», которая инициирует патриотические акции. Помимо того, что участники плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сублимированные пайки, шьют маскировочные халаты и балаклавы, они еще и пишут теплые, душевные письма со словами поддержки солдатам на линию боевого соприкосновения.

— Когда наши ребята, сахалинские бойцы приезжают в отпуск и показывают письма, которые получили там, на передовой, это приятно до слез. Солдаты постоянно носят их у сердца, они для них как талисманы, — поделился Барышев.

С началом специальной военной операции «Молодежка» активизировала работу со школьниками, проводила встречи в школах с объяснением важности миссии. Эта непростая работа приносит плоды, команда «Сахалин Za наших» обретает все больше единомышленников и соратников.

Вот и на этот раз многие участники праздника и зрители с интересом попрактиковались на занятиях и пополнили ряды участников движения.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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