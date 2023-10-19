В помощь пассажиру. Билет на самолёт

– Сервис «Лист ожидания», открытый для помощи пассажирам забронировать билет на нужную дату, начал пользоваться спросом, – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. – Это значит, что мы двигаемся в нужном направлении. Ежедневно специалисты анализируют характер обращений, и это поможет министерству работать на опережение и вовремя удовлетворять спрос пассажиров на транспортные услуги.

Информация о сервисе «Лист ожидания» размещена на главных страницах аэропорта «Южно-Сахалинск» в разделе «Билеты» и на сайте авиакомпании «Аврора» в разделе «Купить». Также во взаимодействии с министерством цифрового развития был запущен телефонный опрос жителей, воспользовавшихся сервисом. Их оценка поможет улучшить качество работы, устранив узкие места, сообщает пресс-служба регионального правительства.

При возникновении трудностей с покупкой билетов на нужную дату необходимо звонить на номер *0065, добавочный 2.