В помощь соседям с Камчатки Сахалин отправляет снегоуборочную технику

Уже сегодня её должны погрузить на грузовой самолёт МЧС России, который отправится в сторону полуострова, сообщили в островном правительстве. Область направляет туда 10 единиц техники вместе со специалистами-механизаторами.

Снегоуборочные агрегаты выделили из резервных мощностей дорожной отрасли Сахалина, поэтому отправка не повлияет на борьбу со снежными заносами на наших островах, подчеркнули в правительстве области.

Поддержку Камчатского края организовали по поручению полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

– Мы отправляем нашим соседям высокопроходимые снегоуборочные машины, – роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики, которые особенно востребованы при устранении последствий мощных снегопадов, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Мы, островитяне, не понаслышке знаем, каково это – противостоять природной стихии.

Камчатский полуостров оказался в тяжёлом положении из-за природных аномалий. Череда циклонов началась там с прошлого года. В Петропавловске-Камчатском из-за большого количества снега введён режим ЧС муниципального уровня.

Губернатор региона Владимир Солодов обратился в правительство страны за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Владимир ПАВЛОВ.