Четверг, 22 января, 2026
Домой НОВОСТИ

В помощь соседям с Камчатки Сахалин отправляет снегоуборочную технику

Уже сегодня её должны погрузить на грузовой самолёт МЧС России, который отправится в сторону полуострова, сообщили в островном правительстве. Область направляет туда 10 единиц техники вместе со специалистами-механизаторами.

Снегоуборочные агрегаты выделили из резервных мощностей дорожной отрасли Сахалина, поэтому отправка не повлияет на борьбу со снежными заносами на наших островах, подчеркнули в правительстве области.

Поддержку Камчатского края организовали по поручению полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

 – Мы отправляем нашим соседям высокопроходимые снегоуборочные машины, – роторные снегоочистители, грейдеры и погрузчики, которые особенно востребованы при устранении последствий мощных снегопадов, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Мы, островитяне, не понаслышке знаем, каково это – противостоять природной стихии.

Камчатский полуостров оказался в тяжёлом положении из-за природных аномалий. Череда циклонов началась там с прошлого года. В Петропавловске-Камчатском из-за большого количества снега введён режим ЧС муниципального уровня.

Губернатор региона Владимир Солодов обратился в правительство страны за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Владимир ПАВЛОВ.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ