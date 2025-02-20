Четверг, 20 февраля, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

В Поронайске одни школьники ограбили местный рынок, а другие угнали автомобиль

Тематическое фото Башмакова Николая.

Под покровом ночи они взломали один из торговых павильонов, забрали из кассы деньги, мелкое имущество. Но главный их трофей – сейф, в котором хранилось 70 тысяч рублей. Подросткам удалось его взломать. Большую часть денег они потратили.

Возбуждены уголовные дела. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, организатором ограбления был 17-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. Сейчас он под подпиской о невыезде. За остальных несовершеннолетних преступников будут отвечать родители – составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На этом криминальная история поронайских несовершеннолетних не закончилась.

Другая группа подростков угнала машину, причём у своей же матери. Женщина и заявила о пропаже автомобиля. Сотрудники ГИБДД быстро его нашли. За рулём был 17-летний парень, а пассажиры – 14-летний друг и его сестра, дети заявительницы. Как выяснилось, школьники решили показаться на автомобиле и передали ключи своему старшему товарищу.

Теперь водителю (уже неоднократно судимого за угоны и кражи) грозит лишение свободы до пяти лет.

Наталья ДЕСЯТОВА.

Предыдущая статья
В Холмском районе от последствий укусов собак погибла женщина
Следующая статья
В Ногликах презентовали мобильное приложение «Нивхская азбука»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ