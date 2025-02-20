В Поронайске одни школьники ограбили местный рынок, а другие угнали автомобиль

Под покровом ночи они взломали один из торговых павильонов, забрали из кассы деньги, мелкое имущество. Но главный их трофей – сейф, в котором хранилось 70 тысяч рублей. Подросткам удалось его взломать. Большую часть денег они потратили.

Возбуждены уголовные дела. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, организатором ограбления был 17-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом. Сейчас он под подпиской о невыезде. За остальных несовершеннолетних преступников будут отвечать родители – составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На этом криминальная история поронайских несовершеннолетних не закончилась.

Другая группа подростков угнала машину, причём у своей же матери. Женщина и заявила о пропаже автомобиля. Сотрудники ГИБДД быстро его нашли. За рулём был 17-летний парень, а пассажиры – 14-летний друг и его сестра, дети заявительницы. Как выяснилось, школьники решили показаться на автомобиле и передали ключи своему старшему товарищу.

Теперь водителю (уже неоднократно судимого за угоны и кражи) грозит лишение свободы до пяти лет.

Наталья ДЕСЯТОВА.