В Поронайске открылась передвижная выставка «Женщины на войне»

С таким названием в Поронайске открылась передвижная выставка, организованная Сахалинским областным художественным музеем. Главная идея экспозиции — отражение роли женщины в военное время, будь то участие в сражениях, труд в тылу или работа медиков. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В центре внимания выставки – графические и живописные произведения, созданные художниками, пережившими трагические события 1941 – 1945 годов. Здесь представили работы художников Владимира Фаворского, Василия Власова, Михаила Дерегуса и других. Особое место занимает работа Константина Рудакова, созданная в годы блокады Ленинграда. На ней изображена молодая женщина на дежурстве на посту ПВО.

Выставка будет работать до 21 сентября в Поронайском краеведческом музее. Посетители смогут не только увидеть уникальные произведения искусства, но и узнать больше о роли женщин в годы войны, их подвигах и вкладе в Победу.

Елена КУЛИКОВА.

Фото министерства культуры и архивного дела области.