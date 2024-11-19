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В Поронайске ярко отметили 55-й день рождения русского народного хора

С днём рождения, хор-юбиляр!

Со временем этот творческий коллектив не растерял своих поклонников, ничуть не утратил формы, неизменно радует публику запоминающимися выступлениями и строит большие планы на будущее.

По случаю юбилея в зале «Центральный» районного центра прошёл праздничный концерт. Зрители увидели обновлённый репертуар с элементами театрализованного представления. Красочные народные костюмы, льющееся со сцены чарующее хоровое пение, всё это погружало публику в атмосферу деревенской жизни с её богатейшими традициями и народной культурой. Добавили колорита хореографические номера, исполненные воспитанниками детской школы искусств.

Юбилярам вручили приветственные адреса, почётные грамоты, цветы и памятные подарки, а зрителям – сувениры-магниты на память.

Русский народный хор Поронайска ведёт свою историю с 1969 года, с создания в районном Доме культуры им. Ю. А. Гагарина хоровой группы медиков. Первым руководителем был Юрий Волобуев. В 1969 году под руководством Станислава Вышемирского хор получил статус русского народного, в его составе было 60 человек. Коллектив занял первое место на областном фестивале в Южно-Сахалинске, а в 1971 году был включён в 24-й том «Большой советской энциклопедии».

За свою историю творческий коллектив неоднократно становился лауреатом конкурсов и фестивалей, отмечен почётными грамотами. В его репертуаре – песни русские народные, патриотические, лирические. До недавнего времени коллективом руководил Владимир Прокофьев, сейчас – Александр Чернов. В ближайших планах создание младшего отделения народного хора. На взгляд руководителя, это позволит передавать накопленный опыт от старших участников молодым, обеспечивая преемственность традиций и укрепляя связь поколений.

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