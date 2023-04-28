В поселке Смирных вручили ключи новоселам двух пятиэтажных домов

Новоселам теперь нужно привыкать к новым комфортным условиям и к новым адресам – Ленина, 2 и Ленина, 4.

Квартиры получили жители Смирных и расположенных рядом сел.

Дома возведены в рамках госпрограммы переселения из ветхого и аварийного жилья.

– Она предполагает не просто переезд в благоустроенное жилье, она открывает людям новое качество жизни, – говорит председатель правительства области Алексей Белик. – На сегодняшний день в список аварийного жилья по этой программе включено 820 тыс. кв. м квартир. В 2022 году мы расселили жильцов с более чем 91 тыс. кв. м.

Согласно планам региональных властей, в нынешнем году введут в эксплуатацию 118 тыс. кв. м нового жилья и переселят более 5 тыс. человек.

Сергей Рябов.