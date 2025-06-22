В пострадавшем от нефтяного загрязнения заливе Старый Набиль в северо-восточной части Сахалина обнаружено два старых бездействующих трубопровода

Что послужило причиной нефтяного загрязнения залива Старый Набиль в северо-восточной части Сахалина станет ясно после проверки этого ЧП органами прокуратуры.

Специалисты находящегося в этом районе предприятия ООО “ННК-Сахалинморнефтегаз” обнаружили два бездействующих трубопровода диаметром 73 и 89 мм, выходящих с акватории залива. Их эксплуатировали в 80-90-х годах при освоении скважин на косе. Возможно, это они «сдетонировали», спустя десятилетия.

Трубопроводы в ООО “ННК-Сахалинморнефтегаз” не зарегистрированы, сообщил мэр Ногликского района Сергей Гурьянов. Сейчас продолжается обследование трубопроводов, поиск и ликвидация дополнительных мест утечек.

Запланирована ручная очистка береговой полосы от следов нефтесодержащей жидкости, обработка сорбентом, монтаж боновых загрязнений.