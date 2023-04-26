В правительстве РФ поддержали законопроект о праве регионов разрешить усыпление нападающих на людей бездомных собак. Необходимость новых норм вызвана неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах, связанной «с обращением с животными без владельцев».

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