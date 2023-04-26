В правительстве РФ поддержали законопроект о праве регионов разрешить усыпление нападающих на людей бездомных собак. Необходимость новых норм вызвана неблагоприятной обстановкой в некоторых субъектах, связанной «с обращением с животными без владельцев».
На Сахалине завершилась беспрецедентная транспортная операция по доставке крупногабаритных частей будущего магистрального угольного конвейера. Это уникальное решение в горнодобывающей отрасли РФ. Два стакера-реклаймера установят на автоматизированных складах Солнцевского угольного разреза. Еще...
Наша область впервые примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Восход». Состязания пройдут с 24 по 26 апреля на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске.
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