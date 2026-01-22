В преддверии Дня российского студенчества официально откроются новые общежития СахГУ в Южно-Сахалинске

Три девятиэтажных здания на проспекте Победы в третьем микрорайоне уже привлекают внимание. Расположение кампуса позволяет студентам легко добираться до учебных корпусов.

Новые жилые корпуса рассчитаны на 1500 студентов. Основной формат размещения — двухместные комнаты площадью 15,9 кв. м, объединённые в секции по 4 человека. Эти пространства можно назвать настоящими двухкомнатными квартирами: на площади более 45,8 кв. м есть всё для комфортной жизни – своя кухня, ванная комната, санузел.

В стилобатной части здания – общая прачечная. Здесь же оборудованы гладильная комната, помещение для хранения спортивного инвентаря. На территории кампуса работает большая столовая, в скором времени откроется медицинский пункт.

В студгородке предусмотрено 15 комнат для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая слабовидящих и колясочников. Также есть жилые помещения для преподавателей и сотрудников СахГУ.

Первыми жителями стали студенты-волонтёры, которые оценивают качество жизни в корпусах и предлагают идеи для доработки инфраструктуры. Администрация оперативно реагирует на обращения: устанавливаются дополнительные полки, крючки и другие удобства.

Скучать студентам не придётся. На территории кампуса есть тренажёрный зал, атриумы, комнаты отдыха, уличные спортивные площадки, стол для настольного тенниса. Здесь студенты собираются вместе, организуют встречи и спортивные мероприятия.

Развитие кампуса продолжается. Здесь ещё будут создавать новые зоны отдыха, оформлять общественные пространства, развивать спортивную инфраструктуру. А в здании научно-образовательного центра СахалинТех откроют детский сад на 38 мест.

Проживание в новых общежитиях обойдётся студентам в 5400 рублей в месяц, а для льготных категорий — 4000 рублей. Расселение происходит по институтам: одно учебное подразделение занимает один этаж. Студентам СахГУ повезло: заселяются все — и платники, и бюджетники независимо от их учебного рейтинга (такая система работает в Дальневосточном федеральном университете).

Кампус СахалинТех строится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора области Валерия Лимаренко.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

