В преддверии Дня российского студенчества официально откроются новые общежития СахГУ в Южно-Сахалинске

Три девятиэтажных здания на проспекте Победы в третьем микрорайоне уже привлекают внимание. Расположение кампуса позволяет студентам легко добираться до учебных корпусов.
Новые жилые корпуса рассчитаны на 1500 студентов. Основной формат размещения — двухместные комнаты площадью 15,9 кв. м, объединённые в секции по 4 человека. Эти пространства можно назвать настоящими двухкомнатными квартирами: на площади более 45,8 кв. м есть всё для комфортной жизни – своя кухня, ванная комната, санузел.
В стилобатной части здания – общая прачечная. Здесь же оборудованы гладильная комната, помещение для хранения спортивного инвентаря. На территории кампуса работает большая столовая, в скором времени откроется медицинский пункт.
В студгородке предусмотрено 15 комнат для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая слабовидящих и колясочников. Также есть жилые помещения для преподавателей и сотрудников СахГУ.
Первыми жителями стали студенты-волонтёры, которые оценивают качество жизни в корпусах и предлагают идеи для доработки инфраструктуры. Администрация оперативно реагирует на обращения: устанавливаются дополнительные полки, крючки и другие удобства.
Скучать студентам не придётся. На территории кампуса есть тренажёрный зал, атриумы, комнаты отдыха, уличные спортивные площадки, стол для настольного тенниса. Здесь студенты собираются вместе, организуют встречи и спортивные мероприятия.
Развитие кампуса продолжается. Здесь ещё будут создавать новые зоны отдыха, оформлять общественные пространства, развивать спортивную инфраструктуру. А в здании научно-образовательного центра СахалинТех откроют детский сад на 38 мест.
Проживание в новых общежитиях обойдётся студентам в 5400 рублей в месяц, а для льготных категорий — 4000 рублей. Расселение происходит по институтам: одно учебное подразделение занимает один этаж. Студентам СахГУ повезло: заселяются все — и платники, и бюджетники независимо от их учебного рейтинга (такая система работает в Дальневосточном федеральном университете).
Кампус СахалинТех строится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора области Валерия Лимаренко.
Анастасия КАРАМУШКИНА.
По теме:
Студгородок кампуса СахалинТех в Южно-Сахалинске начали строить в две смены
В Южно-Сахалинске продолжается строительство комплекса СахалинТех
Строительство студенческого городка«СахалинТех» близится к завершению
Фундаментальный кампус. Южно-Сахалинск становится студенческой столицей
Валерий Лимаренко рассказал Владимиру Путину о стратегии будущего кампуса «СахалинTech»
Процесс пошёл. В 2025 году в Южно-Сахалинске откроется студенческий городок СахГУ
«Будущее у Сахалина светлое, яркое и интересное». В Южно-Сахалинске дан старт строительству студенческого кампуса мирового уровня
В Южно-Сахалинске дали старт строительству кампуса СахалинTech
Кампус по соседству с городским парком. «Антенное поле» Южно-Сахалинска послужит делу высшего образования