Пятница, 23 января, 2026
Домой НОВОСТИ

В преддверии Дня российского студенчества официально откроются новые общежития СахГУ в Южно-Сахалинске

Три девятиэтажных здания на проспекте Победы в третьем микрорайоне уже привлекают внимание. Расположение кампуса позволяет студентам легко добираться до учебных корпусов.

Новые жилые корпуса рассчитаны на 1500 студентов. Основной формат размещения — двухместные комнаты площадью 15,9 кв. м, объединённые в секции по 4 человека. Эти пространства можно назвать настоящими двухкомнатными квартирами: на площади более 45,8 кв. м есть всё для комфортной жизни – своя кухня, ванная комната, санузел.

В стилобатной части здания – общая прачечная. Здесь же оборудованы гладильная комната, помещение для хранения спортивного инвентаря. На территории кампуса работает большая столовая, в скором времени откроется медицинский пункт.

В студгородке предусмотрено 15 комнат для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая слабовидящих и колясочников. Также есть жилые помещения для преподавателей и сотрудников СахГУ.

Первыми жителями стали студенты-волонтёры, которые оценивают качество жизни в корпусах и предлагают идеи для доработки инфраструктуры. Администрация оперативно реагирует на обращения: устанавливаются дополнительные полки, крючки и другие удобства.

Скучать студентам не придётся. На территории кампуса есть тренажёрный зал, атриумы, комнаты отдыха, уличные спортивные площадки, стол для настольного тенниса. Здесь студенты собираются вместе, организуют встречи и спортивные мероприятия.

Развитие кампуса продолжается. Здесь ещё будут создавать новые зоны отдыха, оформлять общественные пространства, развивать спортивную инфраструктуру. А в здании научно-образовательного центра СахалинТех откроют детский сад на 38 мест.

Проживание в новых общежитиях обойдётся студентам в 5400 рублей в месяц, а для льготных категорий — 4000 рублей. Расселение происходит по институтам: одно учебное подразделение занимает один этаж. Студентам СахГУ повезло: заселяются все — и платники, и бюджетники независимо от их учебного рейтинга (такая система работает в Дальневосточном федеральном университете).

Кампус СахалинТех строится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке губернатора области Валерия Лимаренко.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

 По теме:

Студгородок кампуса СахалинТех в Южно-Сахалинске начали строить в две смены

Студенческий городок появится в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске продолжается строительство комплекса СахалинТех

Строительство студенческого городка«СахалинТех» близится к завершению

Фундаментальный кампус. Южно-Сахалинск становится студенческой столицей

Валерий Лимаренко рассказал Владимиру Путину о стратегии будущего кампуса «СахалинTech»

Процесс пошёл. В 2025 году в Южно-Сахалинске откроется студенческий городок СахГУ

«Будущее у Сахалина светлое, яркое и интересное». В Южно-Сахалинске дан старт строительству студенческого кампуса мирового уровня

В Южно-Сахалинске дали старт строительству кампуса СахалинTech

Кампус по соседству с городским парком. «Антенное поле» Южно-Сахалинска послужит делу высшего образования

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ