В предстоящие выходные на островах ожидается обычная для января погода — ветер, холод и снег

Погоду в южных районах Сахалина, примерно до Поронайска, будет определять неглубокий циклон. Он пришел в наши широты из Японского моря через Хоккайдо. В пятницу в областном центре ощущалось влияние северной периферии атмосферной воронки. Было ветрено, прохладно, совсем неуютно. То и дело серые небеса исторгали на горожан очередные порции мелкого жесткого снега.

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили: в субботу циклон продолжит «хулиганить» в том же духе, а затем, по мере продвижения в Тихий океан начнет подтягивать к югу острова огромные массы холодного воздуха. Так что грядет заметное похолодание.

В Южно-Сахалинске в субботу днем ожидается температура воздуха в пределах минус 12 — 14 градусов, ночью минус 16 – 18 градусов. Порывы ветра на побережьях около 15 – 17 метров в секунду. На территории Южно-Курильского и Курильского городских округов прогнозируется усиление ветра и метель.