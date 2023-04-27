В предстоящие выходные на островах ожидается переменчивая погода

В региональном управлении Гидрометеослужбы поделились предварительным прогнозом на предстоящие выходные и Первомай. В четверг синоптики наблюдали признаки зарождения циклона в Желтом море.

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от траектории движения этой атмосферной воронки. Один традиционный путь циклонов пролегает через Приморье, а второй – через пролив Лаперуза и далее в Охотское море.

Для Сахалинской области первый вариант предпочтительнее – влияние циклона будет мягче. Во втором же случае в наши широты неизбежно начнут поступать колоссальные объемы холодного воздуха с Охотоморья.

В предстоящую субботу 29 апреля сохранится солнечная, спокойная погода. В воскресенье ожидаются дожди и усиление ветра. По мере продвижения циклона ненастье будет ослабевать, 1 мая ожидается улучшение погоды. Дневная температура воздуха будет держаться у планки +7 градусов.