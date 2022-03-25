В предстоящие выходные Сахалин и Курилы подвергнутся нашествию атмосферных фронтов и циклона

Неустойчивость весенней погоды на островах вполне проявится в предстоящие выходные дни и далее, в течение следующей недели. По данным регионального управления гидрометеослужбы, «разминкой» для стихии послужит противостояние атмосферных фронтов в субботу 26 марта, затем в наши широты пожалует обширный и очень насыщенный влагой циклон из Японского моря, а под занавес этого недельного марафона окажут влияние фронтальные разделы со стороны материка.

В связи со всем перечисленным, в Южно-Сахалинске ночью 26 марта ожидаются осадки и туман, а в дневное время — дождь. Ветер южный, с порывами до 7-12 метров в секунду. Температура ночью: 0…-2°, днем: +2…+4°.

В этот же день в центральных и южных районах острова выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. На побережьях южной части острова — порывистый ветер. Температура ночью в южной части Сахалина: -2…+3°, в северной: -10…-15°. В дневное время: -1…+4°. На Курилах днем на юге небольшой дождь, ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Температура ночью: 0…-5°, днем около 0°.

Циклон из Японского моря окажет свое влияние в воскресенье и понедельник. Он принесет с собой снег, мокрый снег. Не исключено налипание его на провода и различные инженерные сооружения. На дорогах области возможна гололедица. Порывы ветра в прибрежных районах могут достигать 18-23 метров в секунду, а временами и до 25-ти. Температура воздуха в воскресенье ночью будет держаться в пределах -4…-9°, на юге -3…+2°, днем: -4…+1°, на юге 0…+5°.

Метеорологи обращают внимание на любопытную особенность нынешнего циклона. У него такая траектория движения, что на долю западного побережья, особенно Углегорского района, придется основная ветровая нагрузка, а на долю восточного – основное количество осадков. Преимущественно это будет мокрый снег, его выпадет примерно 10 миллиметров. Этот показатель относится к категории «умеренные осадки», а начиная с 15-ти миллиметров осадки называют сильными.

В понедельник 29 марта ожидается поступление холодных воздушных масс с материка, температура понизится на 2-3°. На Курильских островах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега со штормовым ветром. Температура воздуха: -3…+2°.

Свое влияние циклон будет оказывать на острова до вторника 29 марта, после чего сместится в Охотское море. На Сахалине и Курилах погода улучшится, но не надолго: в середине недели атмосферные фронты принесут новые осадки и повышение температуры на 2-4°.

Семен РЕЧКИН.