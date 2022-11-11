В предстоящие выходные в Сахалинскую область пожалует циклон

Дачникам желательно завершить сельхозработы в субботу, позже будет не до них.

Ночью и в первой половине дня 12 ноября в сахалинские широты пожалует волновой циклон из Амурской области и Хабаровского края. Такое название метеорологи дают атмосферным воронкам, которые образуются при столкновении холодного и теплого фронтов. Они часто бывают недолговечными, быстро прекращают свое существование.

Как заверили в региональном управлении гидрометеослужбы, в нашем случае речь как раз и идет о таком воздушном завихрении. Оно не окажет влияния на центральную и северную части острова, быстро проследует в Охотское море и растворится.

На юге же визит циклона выразится в небольших и умеренных осадках в виде дождя. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах -2…+3 градусов, днем +4…+9 градусов. Во второй половине дня погода на некоторое время нормализуется.

А уже в ночь на воскресенье ожидается визит гораздо более мощного циклона со стороны Японского моря. Он зацепит своей северной периферией южные районы Сахалина. Здесь ожидаются осадки — сильные, 15-29 миллиметров за 12 часов, а местами очень сильные — 30 миллиметров и более за тот же временной промежуток.

Сначала в виде дождя, а позже – мокрого снега, облепляющего пешеходов, автомобили и инженерные конструкции. Усилится ветер, на побережьях его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Заметно похолодает.

Ненастье продолжится и на следующий день. В ночь на понедельник 14 ноября циклон переместится в Охотское море, где и «бросит якорь» вплоть до середины следующей недели. При этом «переключит внимание» с Сахалина, где атмосферное давление постепенно будет подрастать, на Курилы, где метеорологи прогнозируют осадки, штормовой ветер, частую смену волн тепла и холода. Все это будет происходить в течение следующей рабочей недели и «виновен» будет тот самый глубокий япономорский циклон.

На севере Сахалина в выходные будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, обойдется без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах -10…-15 градусов, днем -3…+2 градусов.

Владимир СЛАВИН.