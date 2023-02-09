В Приморье задержаны 12 человек, подозреваемых в участии в схеме по незаконному овладению недвижимостью. Сотрудники управления землями и имуществом на территории Приморского края, приморского управления Росреестра и филиала компании «Роскадастр», действовавшие вместе с кадастровыми инженерами и земельными юристами.

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