В Приморье задержаны 12 человек, подозреваемых в участии в схеме по незаконному овладению недвижимостью. Сотрудники управления землями и имуществом на территории Приморского края, приморского управления Росреестра и филиала компании «Роскадастр», действовавшие вместе с кадастровыми инженерами и земельными юристами.
Прогулявшись по хрустящему снежку, здесь можно разом встретить... все двенадцать месяцев года (как в одноименной сказке Маршака) и, загадав желание, узнать, в каком из них оно исполнится.
Для этого надо пройти сквозь...
Под занавес января из столицы поступило тревожное известие о госпитализации мэтра современной эстрады, композитора и исполнителя многочисленных, всенародно любимых песенных хитов Игоря Николаева. Это...