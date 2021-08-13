В Приморье запускают морские туры по дальневосточным достопримечательностям

Желающие с комфортом добраться до самых отдаленных уголков и посетить Сахалин, Курилы или полуостров Камчатка, смогут приобрести такие туры в октябре 2021года, а отправиться в путешествие – в мае 2022-го.

Компания «Круизный флот «Русич»» при поддержке Корпорации развития Дальнего востока и Арктики ведет переговоры о приобретении подходящего судна для подобных круизов. Оно пока находится в Чили. Его вместимость – 198 пассажиров. К услугам туристов будут двухместные каюты, салон-ресторан, культурная программа, экскурсии.

По словам гендиректора компании-оператора Антона Нешатаева, одно из интереснейших направлений – посещение Курильских островов, знакомство с их растительным и животным миром. Туристы увидят морских котиков, побывают на вулканах.

Всего будет больше двух десятков разнообразных круизов, рассчитанных на период с апреля по октябрь. Их продолжительность — 4 — 20 дней. Почему потребовалось приобрести судно именно такого класса? Потому что на Дальнем востоке их просто нет.

Проект поддержала Корпорация развития Дальнего востока, он получит инвестиции в размере 1,77 миллиарда рублей. Помимо прочего, инвестпроект подразумевает создание 72 новых рабочих мест для дальневосточников.

Интересно, что предусмотрена возможность «десантирования» туристов на берег, даже не имеющий причала. Для этого используют лодки «Зодиак». Надувные лодки этого французского бренда изготавливают по особым технологиям. Их корпуса состоят из нескольких слоев поливинилхлоридной пленки, что гарантирует прочность. Кроме того, они состоят из нескольких камер, поэтому при повреждении одной из них, плавсредство остается на плаву.

Лайнер, отмечают в компании-операторе, находится в рабочем состоянии, готов к эксплуатации, соответствует международным стандартам. Остается только довести его до соответствия со стандартами российскими. Антон Нешатаев подчеркивает: «Жители дальневосточного региона тоже найдут для себя возможность отправиться в круиз на новом судне».

Остается добавить, что «Круизный флот «Русич»», будучи резидентом свободного порта Владивосток, может получить кредит на приобретение судна под сниженный процент.

Петр НИКОЛАЕВ.