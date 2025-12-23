В Приморском крае житель Сахалина приговорен к штрафу с конфискацией более 36 млн рублей за контрабанду морского ежа

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края при участии государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры вынес обвинительный приговор 57-летнему жителю острова Сахалин. Он осужден по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).

В суде установлено, что с января по июль прошлого года работник коммерческой организации, зарегистрированной и осуществляющей деятельность в Сахалинской области, при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в другое государство стратегически важного ресурса – живого морского ежа умышленно предоставлял недостоверные сведения о стоимости вывозимой продукции.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

С учетом позиции Дальневосточной транспортной прокуратуры суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с конфискацией в доход государства более 36 млн рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.