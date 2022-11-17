Проект в проекте

В «Воспетых островах» мы не могли не рассказать о федеральном культурно-социальном проекте «Песни великой страны» известного московского музыканта и продюсера Тимура Ведерникова. Не могли хотя бы потому, что он не обошел вниманием Сахалинскую область и в этом году сделал музыкальную запись трех клипов. Два из них – «Ну что тебе сказать про Сахалин?» и «Рыба-остров Сахалин» – мы представляем сегодня в нашем проекте.
Авторы первой композиции – Михаил Танич и Ян Френкель, второй – Алексей Обыденков и Дмитрий Батуров. Третья песня еще в работе, но, по словам Тимура (с ним мы на днях созвонились), к Новому году сюрприз будет готов.
Все исполнители в клипах – сахалинцы. Есть среди них и участники нашего проекта «Воспетые острова». Поскольку «музыка вместе» – идефикс Тимура Ведерникова, то вокалисты, исполняя каждый по одной фразе, можно сказать, создали новые образы песен.
– Главная задача проекта – показать нашу страну красивой, во всем многообразии культур, традиций, природных ландшафтов, – поделился продюсер Тимур Ведерников.
– Не секрет, в социальных сетях много негатива по отношению к Отечеству и нашим людям. Своей работой мы стремимся восполнить недостаток положительных эмоций. Надеемся, что в итоге из региональных «музыкальных визиток» (а это большая история!) со временем сложится интерактивная карта России, красивая и привлекательная, в том числе и для туристов.
Команда Тимура Ведерникова прилетела в Южно-Сахалинск в августе с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования.
– Мы работали здесь две недели в тесном контакте с областной филармонией и министерством культуры, – рассказал Тимур. – Нас поразило, что у вас очень хорошие исполнители и музыканты. Удивили размеры острова и огромное количество нетронутых, привлекательных для туристов мест, порой труднодоступных. Выручали джипы. Поездка на маяк Анива – одно из самых ярких событий. Два часа туда добирались, пели песни в резиновых лодках и были просто очарованы увиденным. Думаю, впечатление о том, насколько красивы ваш остров и ваши люди в наших глазах, вы получите, просмотрев наши ролики.
– Это в какой-то мере совместный проект, – сообщил директор Сахалинской филармонии Илья Александров. – Над ним мы как координаторы работали с 2019 года, написали черновики пяти фонограмм и «дозрели» до записи клипов. Предложили москвичам список из 40 вокалистов и музыкантов, потом еще объявили конкурс в социальных сетях и собрали большое количество заявок. Запись песен шла и в областном центре, и на природе, и в студии областной филармонии.
– Мне во всем помогал ваш замечательный звукооператор Георгий Зобов, – сообщил Тимур Ведерников. – Наша съемочная группа проекта тоже отлично справилась с задачей. Это режиссер, оператор и монтажер Дмитрий Бурлаков, администратор Виктор Ланкин, оператор Евгений Горячкин, директор Юлия Захарченко и инженер-оператор и звукорежиссер на площадке Григорий Горностаев.
Что и говорить, прекрасно, когда красивые люди поют красивые песни, объединяющие людей добротой, любовью к Родине и родному краю.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России