В проведении переписи участвуют сахалинские волонтёры

Островной волонтерский корпус Всероссийской переписи населения одним из первых приступил к своим обязанностям.

97 волонтеров в 18 муниципальных образованиях области будут работать до 14 ноября.

в самых оживленных местах: в многофункциональных центрах и в отделениях Росстата, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главная задача волонтера — информировать жителей и гостей региона о переписи, мотивировать людей к участию в мероприятии, проводить консультации по возникающим вопросам.

Помимо этого, волонтеры будут участвовать в проведении классных часов в школах, встречах со студентами средне-специальных и высших учебных заведений, где расскажут о важности переписи населения, покажут интересные видеоролики, а также проконсультируют, как можно пройти перепись как через переписчика, который придёт в гости, так и самостоятельно через платформу «Госуслуги».

Дополнительно на базе Сахалинского молодежного ресурсного центра начал работу колл-центр, где обученные волонтеры консультируют обращающихся за помощью граждан. Телефон в Южно-Сахалинске – (4242) 240-390.