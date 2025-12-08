В путь позвала королева перволедья – малоротка. Клёвое место

История повторяется: на протяжении ряда последних лет на юге Сахалина зима «притормаживает», никак не вступит полностью в свои права, не жалует морозной погодой. Для рыболовов-любителей – расстройство. Ведь на календаре – пора перволедья, когда можно отвести душу, половить малоротку на внутренних водоемах. А по факту это время никак не наступит: то морозно, то тепло, климатические качели продолжают раскачиваться и в начале декабря.

Некоторые взяли на вооружение опыт прошлых сезонов, рискуют отправляться к своим заветным рыбным местам, используя надувные лодки. Лучше всё-таки не заниматься сомнительными экспериментами, а дождаться наступления более подходящих условий, когда установится надёжный лед. Тем более, что время позволяет: традиционно перволедье радует рыболовов уловами вплоть до наступления глухозимья, то есть до января-февраля.

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин рассказал об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в эту пору.

Трофей номер один – малоротая корюшка. На юге острова, как встанет лёд, эту рыбку ловят в лагуне Буссе, на озерах Лебяжье, Птичье, Тунайча, Выселковое, Изменчивое, в эстуариях Лютоги и Найбы, а также в нижнем течении Пороная и Тыми.

Самая маленькая – озёрная форма или по-другому чека, пузанок. В Ногликском и Охинском районах ловят морскую малоротку. Она не такая уж и мелкая, может достигать 25 сантиметров в длину и весить до 100 граммов. Чеку достают прямо из-подо льда с помощью очень несложной снасти с маленькими поплавком, грузилом и крючком. Лучше всего в качестве наживки работает опарыш. Хотя некоторые успешно применяют и силиконовую приманку, имитирующую криль.

А в Поронайском районе порой и вовсе обходятся без наживки, ловят рыбку на маленькие блёсны-самосвалы.

Морскую малоротку на юге ловят на гирлянды и «махалки». Гирлянды чаще используют покупные, прежде всего японские, но многие предпочитают создавать их собственноручно. Для этого используют леску 0,1 – 0,15 миллиметра толщиной, грузило размером с небольшую оливку. Повыше грузила формируют гирлянду, подвязывая к основной леске короткие поводки с крючками номер 3. Между поводками оставляют промежутки в 15 – 20 сантиметров. В начале сезона лучше работают крючки с синеватым или красноватым отливом, в дальнейшем – розовые крючки с белой плёнкой.

Можно взять на вооружение и опыт прошлого, когда применяли обыкновенные крючки того же размера и «украшали» их зелёной мохеровой нитью.

Имеет смысл перед началом рыбалки бросить в лунку столовую ложку сяби или криля. Подкормка приносит неплохие результаты, причём практика показывает, что она привлекает и навагу.

В районах, расположенных севернее, рыбалка проходит по классическому зимнему сценарию. На Тыми и Поронае в среднем течении ловятся амурский язь, щука, кунджа, чебак. Попадается и налим, хотя пик его активности приходится на январь с лютыми морозами.

В перволедье в Тунайче можно ловить озёрную форму сельди, а также звёздчатую камбалу. На Первой речке, что в окрестностях с. Соловьёвка Корсаковского района, ловится полосатая камбала.

Семён РЕЧКИН.

Народный кулинарный рецепт от Людмилы Фёдоровны из Александровска-Сахалинского

Котлеты из сельди по-островному

Для приготовления вкуснейших котлет потребуются: сельдь, которую лучше предварительно проморозить, яичный порошок или яйцо, измельчённые или готовые панировочные сухари, репчатый лук, чеснок, соль, чёрный перец по вкусу.

Первым делом нужно хорошо почистить рыбу, удалить головы, внутренности и хвосты. Снимаем шкурку, удаляем косточки, в дальнейшем работаем с чистым филе. Шкурку можно и оставить, котлеты будут ещё вкуснее, но она должна быть тщательно очищена от чешуи.

Полученное филе прокручиваем через мясорубку вместе с репчатым луком, чесноком. В котлетную массу добавляем измельчённые сухари, яичный порошок или белок от яйца, подсаливаем и хорошенько вымешиваем. Фарш не должен быть слишком водянистым или, наоборот, чересчур крутым.

Молоко или хлеб, размоченный в воде, как делают с другой рыбой, в этом случае не добавляют, потому что селёдочка сама по себе водянистая и излишек влаги может всё испортить. Остаётся сформировать котлетки, каждую обвалять в сухарях (не в муке!) и отправить на сковородку. В качестве гарнира лучше всего подойдёт картофельное пюре.

Приятного аппетита!