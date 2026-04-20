В районах появятся новые благоустроенные территории

Долинский и Макаровский муниципальные округа заключили контракты на проведение строительно-монтажных работ по благоустройству объектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он прошёл в минувшем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», включённому по решению Президента РФ Владимира Путина в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В Долинске будет создан сквер имени А. П. Чехова «Сны о Сахалине», где установят скульптуру писателя. Обновлённое общественное пространство предусматривает фонтан, современную детскую игровую площадку и уютные зоны отдыха с высаженными деревьями сакуры, навесами и беседками. Кроме того, здесь появится сцена и амфитеатр для культурных мероприятий, а также площадка для обмена книгами.

В этом году в парке Дружбы появится и скейтпарк, новый облик получит набережная вдоль реки Излучная у нового жилищного комплекса по улице Хабаровской. Эти два объекта одержали победу во Всероссийском рейтинговом голосовании.

– В прошлом году у нас благоустроили площадь Ленина. Теперь здесь часто гуляем с ребёнком. Очень ждём, когда благоустроят набережную и в городе появится такое место, где можно в тишине посмотреть на воду, отдохнуть наедине с природой. Приятно видеть, как твой город на глазах меняется в лучшую сторону, – говорит жительница Долинска Алёна Королёва.

В Макаровском районе продолжится обустройство аллеи «Северный ветер» – общественной территории, объединённой в единое прогулочное пространство с игровой площадкой и малыми архитектурными формами. В проекте второго этапа благоустройства акцент сделан на преображение малой площади по улице Хабаровской и сквера Адмирала Макарова. Здесь появятся новые торговые объекты, многофункциональная крытая площадь, детское кафе и игровая зона в экостиле. Для любителей активного отдыха создадут специализированную дорожку для велосипедистов и скейтеров.

По итогам прошедшего голосования в сквере Адмирала Макарова будет реализован проект «Горки». Муниципальный контракт уже разыгран, закупается необходимое оборудование, установка которого начнётся этим летом. Новые горки будут круглогодичными, благодаря чему у детей появится ещё больше возможностей для активных игр и весёлого досуга в любое время года.

– Благодаря активному участию сахалинцев в конкурсах в области ежегодно преображаются десятки общественных пространств, – говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов. – Обновляются уже существующие объекты и создаются новые – современные, безопасные и удобные для жителей всех возрастов.

Справка

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за четыре года проведения конкурса в области победителями стали 19 проектов благоустройства общественных пространств. Кроме того, с 2021 года островной регион участвует во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. За это время новый облик получили свыше 200 общественных территорий. В нынешнем году голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня.