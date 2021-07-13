В районах Сахалина введут ограничения доступа в леса

На территории Охинского, Ногликского, Тымовского, Александровского, Смирныховского, Долинского, Невельского, Курильского районов и городе Южно-Сахалинске прогнозируется высокая пожарная опасность. В связи с установившимся 4 классом пожарной опасности на территории Охинского района уже действует «особый противопожарный режим».

Агентство лесного и охотничьего хозяйства области ведет работу по введению ограничения доступа в леса и въезда в них транспортных средств и в других районах с высоким классом пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда региона зарегистрировано 11 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 9,29 га, из них 7,64 га – лесная. Предполагаемой причиной возникновения большинства пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Материалы для установления причин и выявления лиц, ответственных за возникновение лесных пожаров, направлены в органы дознания.

Агентство лесного и охотничьего хозяйства области рекомендует жителям области соблюдать правила пожарной безопасности. Важно не бросать в лесу горящие спички, окурки. Нельзя разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа. Также не следует оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. Категорически запрещается выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах, разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра.

При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщайте информацию в региональную диспетчерскую службу: 8(4242)73-55-16 или по единому номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00.