Пассажирам, рассчитывавшим утром в четверг отправиться в путь из Чехова в районный центр Холмск на поезде, пришлось скорректировать планы и добираться до пункта назначения автобусом. Пассажирская компания «Сахалин» объяснила такое решение перерывом в движении поездов. О причинах, по которым пришлось отменить пассажирские поезда № 6102 сообщением Чехов — Холмск и № 6101 сообщением Холмск — Чехов сообщили в региональном министерстве транспорта.

Вчера в районе 94 км перегона Холмск — Чехов сошёл с рельсов один из трёх локомотивов грузового поезда №3515, без опрокидывания. В сцепке с локомотивом были 30 вагонов. Погибших и пострадавших нет.

Были приняты оперативные меры: к месту происшествия направлена аварийно-восстановительная бригада из 10 человек и 2 единицы техники. На время устранения последствий аварии пришлось отменить движение пассажирских поездов.

В мэрии Холмского района со ссылкой на сообщение районной ЕДДС дополнили, что пока бригада РЖД из десяти человек проводит аварийные работы, пути будут перекрыты. Для пассажиров отмененной поездки выделен дополнительный рейсовый автобус ООО «АВТОТРАНС-КОМФОРТ». Он выполнит рейс по маршруту между Чеховом и Холмском и в обратном направлении.

Из Чехова он стартовал в 7 часов 45 минут и доставил 11 пассажиров в Холмск. Движение поездов по графику планировалось восстановить днем 26 февраля.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

В сентябре прошлого года в Южно-Сахалинске на железнодорожных путях необщего пользования у ТЭЦ-1 с рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда с углем. В том случае тоже обошлось без опрокидывания состава и без пострадавших.